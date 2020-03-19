اطمن على نفسك.. متى يطلب طبيبك الأشعة السينية؟

كتبت فاطمة خليل

الآشعة السينية من الاختبارات الطبية التى قد يطلبها طبيبك لتشخيص العديد من الأمراض أو الحالات، وتلتقط الأشعة السينية صورة لداخل جسمك، ومن خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على استخدامات الآشعة السينية، وفقاً لما ذكره موقع "webmd" الطبى.

ويستخدم الأطباء الآشعة السينية لتشخيص:

-كسر العظام.

-خلع المفاصل.

-التهاب المفاصل.

-ألم البطن، في بعض الحالات.

-السرطان.

-تسوس الأسنان.

-يمكن للأطباء أيضًا استخدام الأشعة السينية للعثور على شيء ابتلعه طفل أو شخص بالغ.

-يمكن استخدام الأشعة السينية لفحص رئتيك بحثًا عن علامات الالتهاب الرئوي أو السل ، لمعرفة سبب ضيق التنفس لديك ، أو لمعرفة ما إذا كنت تعاني من قصور القلب.

ماذا يحدث أثناء الأشعة السينية؟



لا تتطلب معظم الأشعة السينية أي تحضير خاص، قد يطلب منك الطبيب خلع المجوهرات أو النظارات أو أي أشياء معدنية أو ملابس يمكن أن تعرقل الصورة.

يمكن للأطباء التقاط الصور أثناء الوقوف أو الاستلقاء، يعتمد ذلك على منطقة الجسم التي يتم فحصها.

ترسل الآلة شعاعًا من خلال جسمك، تحجب عظامك الصلبة الكثيفة تلك الشعاع ، بحيث تظهر باللون الأبيض على الفيلم الموجود أسفلك، يمر الإشعاع أيضًا من خلال أنسجة أنعم مثل العضلات والدهون، والتي تظهر بظلال رمادية في الأشعة السينية.

قد يقوم فني الآشعة بالتقاط صور من عدة زوايا مختلفة.

يصدر الجهاز نقرات وأصوات طنين أثناء التصوير بالأشعة السينية، قد تستغرق العملية بضع دقائق فقط لإجراء أشعة سينية للعظام .

ما لا تظهره الأشعة السينية



تعتبر الأشعة السينية رائعة للتحقق من كسر العظام أو تسوس الأسنان، ولكن اختبارات التصوير الأخرى أفضل إذا كان لديك شيء يحدث مع أجزاء الأنسجة الرخوة في جسمك مثل الكلى أو الأمعاء أو دماغك.

قد يطلب طبيبك إجراء تصوير بالرنين المغناطيسي بدلاً من الأشعة السينية لتشخيص الإصابات مثل تمزق الرباط في ركبتك أو تمزق الكفة المدورة في كتفك.

يمكن أن يُظهر التصوير بالرنين المغناطيسي أيضًا كسورًا صغيرة أو كدمات عظمية ، والتي قد لا تظهر على الأشعة السينية، وغالبًا ما تُستخدم لتشخيص كسر الورك.

يعد التصوير بالرنين المغناطيسي أداة جيدة لرؤية إصابات العمود الفقري ، حيث يمكن للأطباء رؤية كل من العظام في العمود الفقري والحبل الشوكي.