استمرار رحلات الشحن الجوى وعمليات تعقيم لقرية البضائع رغم تعليق الطيران

كتبت رحاب نبيل

أعلنت مصادر مطلعة بمطار القاهرة ، عن عدم تأثر الرحلات التجارية "البضائع" بوقف حركة الطيران بالمطارات المصرية ، الذي يبدأ اليوم الخميس، وحتى نهاية الشهر الجارى، وذلك تنفيذا لقرار الحكومة المصرية ضمن الخطة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت المصادر ، أن رحلات الشحن الجوى الدولية ستسير بصورة طبيعية خلال فترة تعليق الرحلات الجوية ، لتيسير وتسهيل مصالح المواطنين ، وعدم الاضرار بالحركة التجارية داخل البلاد وحرص مسئولى وزارة الطيران المدني على التزامات شركات الشحن مع نظرائهم بالدول الخارجية.



واكدت المصادر ، أن وزارة الطيران المدني تقوم بإجراء عمليات تعقيم شاملة داخل قرية البضائع بمطار القاهرة الدولى والخاصة برحلات الشحن الجوي للصادرات والواردات ، وتشمل أعمال التعقيم المكاتب الإدارية والمخازن وساحة قبول الشحنات وساحة الفرز والاستلام، ومخازن الواردات والساحة الخارجية ومواقف السيارات وصالات المناولة والشحن والتفريغ ، بالإضافة إلي تعقيم كافة الطائرات وفقا لتعليمات وإرشادات منظمة الصحة العالمية.

يذكر أن المطارات المصرية قامت بإتخاذ كافة التدابير الصحية والوقائية في أعمال التطهير والتعقيم بشكل مستمر لمختلف المرافق التابعة للمطارات باستخدام مواد تعقيم وتنظيف معتمدة عالمياً ووفقاً لأعلي المعايير العالمية للسلامة والصحة المهنية وذلك للحفاظ علي صحة الركاب والعاملين بالمطارات.