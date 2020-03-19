اليوم السابع
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استطلاع: 20% من الإيرانييين فقط يخضعون للحجر الصحى

الخميس، 19 مارس 2020 01:02 م
استطلاع: 20% من الإيرانييين فقط يخضعون للحجر الصحى إيران
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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أظهرت نتائج استطلاع للرأى فى إيران، أن 20.3 % من الإيرانييين فقط يخضعون للحجر الصحى، وأن 62.7% قللوا من تنقلاتهم "بشكل كبير" مع أسرهم فى المدن، وسط تسارع فى تفشي فيروس كورونا المستجد فى جميع المحافظات الإيرانية ورفض حكومة الرئيس حسن روحانى فرض أى حجر صحى على المدن.

 

وكشف استطلاع الرأى الذى قام به مركز استطلاع الرأى الإيرانى "إيسبا" عبر الهاتف لـ 1005 شخص من سكان العاصمة طهران، أن 12% قللوا إلى "حد ما" من تنقلاتهم بين المدن، و5% فقط  قالوا أنهم خفضوا من تنقلاتهم بشكل "قليل".

 

وارتفعت أمس حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) فى إيران إلى 1135 وبلغت الإصابات 17 ألفًا و361 شخصًا، وشفاء 5710 فى واحدة من أكثر الدول تضررًا من الفيروس.

 

وكانت كشفت الصحة الإيرانية أن 50 شخصا في إيران يصابون بفيروس كورونا كل ساعة، ويتوفى شخص واحد كل 10 دقائق، ودعا المتحدث باسم وزارة الصحة، الإيرانيين إلى أخذ هذه المعلومات بعين الاعتبار، وحثهم على "اتخاذ القرار بوعي بشأن السفر والتنقل والزيارات في عيد النوروز".

 

كما حذر 5 وزراء صحة سابقين فى إيران، الرئيس حسن روحانى، من عدم السيطرة على وباء كورونا المستجد والمتفشي فى إيران فى جميع محافظاتها ويحصد المئات حتى اليوم، وطالبوه بقطع سلسلة تفشي الفيروس عبر السيطرو على معابر المدن وفرض قيود على حركة التنقل والسفر.

 

وقالوا إن عدم مراعات هذه التوصيات سيكون "لعب بحياة الشعب"، مؤكدين على أنه "لو اتخذ قرار متأخر، ستؤدى إلى أضرار لا يمكن اصلاحها، وزيادة عدد الوفيات.

 

وتتصاعد وتيرة الإصابات فى إيران جراء فيروس كورونا المستجد  "COVID-19، ويواصل الفيروس حصد المسئولين بعد أن تفشى على نحو كبير على مدار الشهر الماضى.

 

وتواصل المدارس والجامعات الإغلاق حتى 20 مارس المقبل، وتجرى السلطات عمليات تطهير للشوارع والأماكن العامة، كما ألغى المرشد الأعلى الإيرانى آية الله على خامنئى خطاب (عيد النوروز) رأس السنة الشمسية الإيرانية كان مقرر أن يلقيه فى يوم 21 مارس المقبل، بحسب التقليد المتبع كل عام فى إيران، وأعلنت مدينة مشهد إلغاء مراسم الاحتفال بالسنة الجديدة التى تعقد سنويًا فى مرقد الإمام الرضا (الامام الثامن لدى الشيعة الاثنى عشرية).


ايران

كورونا

فيروس كورونا

تفشي كورونا فى ايران

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