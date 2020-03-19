ارتفاع مبيعات الأسلحة والذخيرة فى الولايات المتحدة تحسبا لحالة الطوارئ

وكالات

ارتفعت مبيعات الأسلحة والذخيرة فى الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأيام القليلة الماضية، بموازاة انتشار فيروس كورونا المستجد الذى تسبب في وفاة أكثر من مئة أمريكى حتى الآن، وخشية الأمريكيين من إعلان الحكومة قوانين خاصة لمكافحة الفيروس، بجانب تعطيل الاقتصاد الأمريكى عموما، أدى بالمقابل إلى اشتعال سوق تجارة البنادق والذخيرة.

​الصحيفة نقلت عن كورت جرين، وهو مدير متجر البندقية في منطقة تدعى "ستودس" في هاريسبورج، بولاية بنسلفانيا، قوله إن متجره حقق مبيعات بقيمة 30 ألف دولار يوم الاثنين الماضى فقط.

وتابع جرين "لقد كان أكثر الأيام ازدحاما على الإطلاق"، مضيفًا أن المبيعات في المتجر الذي يبلغ من العمر تسع سنوات ارتفعت بنسبة 50 % على الأقل مقارنة بالأيام السابقة، كما قفزت مشتريات الذخيرة‘ بأكثر من 20 %، وقال جرين مازحا لشبكة "سي بي أس نيوز" "عندما يسوء الاقتصاد، تسير مبيعات الأسلحة بشكل جيد".

"سي بي أس نيوز"‘ نقلت عن تجار الأسلحة قولهم إنهم يرون أعدادا قياسية من الزبائن في الأيام الأخيرة، والمتاجر عبر الإنترنت تواجه مشكلة في مواكبة ذلك، مثل موقع Ammo.com الذى أبلغ زبائنه، أن "العدد المرتفع من الطلبات يعنى أن أوقات الانتظار ستكون أطول من المعتاد".

ويبدو أن مشتري الأسلحة يخالفون توصيات مسؤولى الصحة العامة لتجنب الرحلات والاحتشاد غير الضرورى، فيوم الثلاثاء الماضى مثلا، كان لدى متجر" أدفنتشر اوتدورز " Adventure Outdoors الذى يقع فى جورجيا حوالى 300 زبون، وفقًا للمالك والمدير إيريك والاس.

وقال والاس، إن متجره باع 500 بندقية فى يوم واحد ، وأن أكبر المبيعات كانت من صنف البنادق والبنادق نصف الآلية AR-15،والمسدسات من نوع 9 مم.

في المقابل، قال والاس ، إن متجره يبيع عددًا قليلًا نسبيًا من بنادق الصيد، وبحسب المتحدث فإن الزبائن يحضرون أنفسهم لحالة إعلان قوانين خاصة تنظم الحالة الاستثنائية التى تعيش فيها البلاد، وقال "الجميع يريد أن يكون مستعدا لحماية نفسه وعائلته إذا تم إعلان الأحكام العرفية".

وادعت بعض وسائط الاتصال، أن الرئيس دونالد ترامب كان على وشك أن يأمر بإغلاق كامل للولايات المتحدة وتعليق القوانين العادية.

وتم فضح هذه الرسائل على نطاق واسع. يوم الاثنين نفسه، إذ ناشد السناتور الجمهوري ماركو روبيو الأميركيين قائلا "رجاء توقفوا عن نشر الشائعات الغبية حول قانون المارشال"، وتابع "سنستمر في عمليات الإغلاق والقيود على عدد من الأعمال غير الضرورية فى مدن وولايات معينة، لكن هذا ليس قانون تنظيم جديد".

وحتى وقت قريب، تراجعت مبيعات الأسلحة النارية في السنوات القليلة الماضية، ويرجع ذلك جزئيا إلى سلسلة من عمليات إطلاق النار الجماعي في جميع أنحاء البلاد.

وانخفضت أسهم American Outdoor Brands، الشركة المصنعة لبنادق Smith & Wesson، من أعلى مستوى من 30 دولارًا فى عام 2016 إلى أقل بقليل من 6 دولارات في أواخر العام الماضي، وشهدت شركة أخرى لتصنيع الأسلحة وهي Sturm، Ruger & Co ، انخفاض سعر سهمها بنسبة 12 في المئة تقريبًا العام الماضى، ولكن الأسهم ارتفعت تقريبًا بنفس المستوى هذا الأسبوع.