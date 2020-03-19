ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع.

وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.76% رابحا 78.3 نقطة ليصل إلى مستوى 4521.99 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 2.42% رابحاً 112.810 نقطة ليصل إلى مستوى 4777.51 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.12% رابحاً 4.700 نقطة ليصل إلى مستوى 4018.88 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.03%، رابحا 1.220 نقطة ليصل إلى مستوى 3936.95 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 90.4 مليون سهم بقيمة 29.8 مليون دينار كويتى عبر 6224 صفقة.

وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع البنوك بنسبة 2.70%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.94%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.92%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.75%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.40%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.16%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 3.92%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.30%.

وجاء سهم "شركة التسهيلات التجارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10%، تليه شركة أصول للاستثمار بنسبة 9.99%، ثم شركة المعادن والصناعات التحويلية بنسبة 9.82%، فيما تصدر سهم "شركة الصلبوخ التجارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.75% ثم شركة الاستشارات المالية الدولية بنسبة 8.64%، ثم شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالى بنسبة 4.90%.

وفى سياق متصل أعلن البنك الأهلي المتحد-البحرين، عن تلقى استمارات القبول فى مملكة البحرين بدء من يوم الخميس 26 مارس، كما هو مقرر فى مستند العرض، وسوف يتم تلقى استمارات القبول فى دولة الكويت بدء من يوم الأحد الموافق 29 مارس، وسوف يستمر فى تنفيذ العرض وفقا للجدول الزمنى المعلن فى مستند العرض، كما سيقوم بيتك بالإفصاح والإعلان إذا طرأ أى تعديل أو مراجعة للجدول الزمنى للعرض.