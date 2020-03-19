اليوم السابع
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ارتفاع عدد الوفيات المتعلقة بفيروس كورونا فى بريطانيا إلى 128 حالة

الخميس، 19 مارس 2020 05:24 م
ارتفاع عدد الوفيات المتعلقة بفيروس كورونا فى بريطانيا إلى 128 حالة كورونا
رويترز

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أعلنت السلطات الصحية فى بريطانيا اليوم ارتفاع عدد الوفيات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد إلى 128 حالة مقارنة مع 103 حالات أمس، كما أعلنت السلطات الصحية فى إيرلندا الشمالية فى وقت سابق اليوم تسجيل أول حالة وفاة ذات علاقة بالمرض، فيما سجلت أسكتلندا ثلاث وفيات جديدة لذات السبب.

 

وقال وزير الخارجية البريطانى، دومينيك راب، إن ما يصل إلى مليون بريطاني قد تقطعت بهم السبل بسبب وباء كورونا، ولن يتمكن الكثير منهم من العودة إلى الوطن لفترة طويلة، وقال وزير الخارجية، إن المملكة المتحدة تواجه تحديا "هائلا ، ضخما"، وأوضح أمام لجنة من النواب: "لدينا ما بين من 300 – 400 ألف مواطن بريطاني يسافرون إلى الخارج ليقتربوا من مليون، نحن لا نعرف بالتأكيد، لا يوجد سجل للبريطانيين المسافرين إلى الخارج، ولكن هذا نطاق هائل وواسع النطاق".

 

وردا على سؤال حول آفاق عودتهم إلى الوطن، اعترف: "إذا كان بإمكانهم البقاء بأمان في البلدان التي يقيمون فيها لفترة، أعتقد أن هذا خيار عليهم التفكير فيه بجدية."

 

وكشف راب، أن وزارة الخارجية في سباق مع الزمن لضمان عودة مئات الآلاف من المصطافين البريطانيين في إسبانيا إلى ديارهم قبل إغلاق جميع فنادقها يوم الثلاثاء المقبل، وقال أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم: "لا يمكننا ضمان حدوث ذلك، الضمانة التي تلقيتها من وزير الخارجية هي أننا لن نرى بريطانيين يطردون من الشارع - على الأقل دون توفير سكن بديل".

 

كما أصبح أول وزير في الحكومة يقترح أن القمة الحيوية لتغير المناخ COP26 في جلاسكو في نوفمبر - والتي وصفت بأنها "الفرصة الأخيرة لإنقاذ الكوكب" - قد لا يتم عقدها فى نهاية المطاف.

 

كما اعترف راب، بأن المملكة المتحدة تدرس قيود سفر أكثر صرامة من خلال التماشي مع الاتحاد الأوروبي من خلال حظر جميع الوافدين من خارج التكتل، حيث أشير إلى أنه يمكن للمسافرين الوصول إلى فرنسا ، على سبيل المثال ، عن طريق الوصول إلى بريطانيا أولاً ، مما يقوض قيود بروكسل


كورونا

فيروس كورونا

بريطانيا

أسكتلندا

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