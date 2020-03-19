ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا فى المغرب إلى 58 حالة

كتب: أحمد جمعة

كشفت وزارة الصحة المغربية، صباح اليوم الخميس، أن عدد الإصابات المؤكدة بـ"فيروس كورونا" قد وصلت إلى 58 في المملكة، وذلك بعد رصد 4 إصابات جديدة.

وكانت وزارة الصحة المغربية قد كشفت، مساء أمس الأربعاء، أن عدد هذه الإصابات محدد فى 54 حالة مؤكدة عبر جهات المملكة، بعد رصد 5 حالات خلال نهار أمس.

وزيادة على الحالات 58؛ أعلنت وزارة الصحة المغربية أن 271 حالة مشتبه في إصابتها قد أخضعت للفحوصات المختبرية الضرورية قبل أن تأتي النتائج سلبيّة.

إلى ذلك، طالبت وزارتا الداخلية والصحة فى المغرب، اليوم الأربعاء، إنه ينبغى للمواطنين عدم مغادرة المنزل إلا لشراء السلع الضرورية أو الحصول على الرعاية الطبية أو الذهاب إلى العمل وذلك كإجراء احترازى لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأكد المغرب 49 حالة إصابة بالفيروس تشمل حالتى وفاة وحالة تعافت. ومعظم الحالات لمغاربة يقيمون فى إسبانيا وإيطاليا وفرنسا عادوا لزيارة بلدهم.

قالت وزارتا الداخلية والصحة فى المغرب، أمس الأربعاء، إنه ينبغى للمواطنين عدم مغادرة المنزل إلا لشراء السلع الضرورية أو الحصول على الرعاية الطبية أو الذهاب إلى العمل وذلك كإجراء احترازى لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأكد المغرب، إصابة 49 حالة بالفيروس تشمل حالتى وفاة وحالة تعافت، ومعظم الحالات لمغاربة يقيمون فى إسبانيا وإيطاليا وفرنسا عادوا لزيارة بلدهم.