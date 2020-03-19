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ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا فى الجيش الأمريكى إلى 51

الخميس، 19 مارس 2020 05:06 م
ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا فى الجيش الأمريكى إلى 51 عناصر الجيش الامريكي
كتب سمير حسنى

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أكدت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الجيش الأمريكي إلى 51 وتعافي مصابين اثنين، وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، قالت أمس الأربعاء، إن عدد الجنود الذين أكدت الاختبارات إصابتهم بفيروس كورونا زاد إلى 49 بعد أن كانوا 36 جنديا مصابا أمس.

 

وأضافت الوزارة فى بيان، أنه بالإضافة إلى الجنود أصيب بالفيروس 14 موظفا مدنيا و19 من أسرهم وسبعة متعاقدين.

 

وكان الجيش الأمريكي، قال، إنه أوقف نقل أفراد ومعدات لإجراء تدريب عسكرى كبير فى أوروبا بسبب تفشى فيروس كورونا.

 

وكان الجيش قد قلص من قبل حجم هذا التدريب المعروف واتخذ خطوة وقائية إضافية وهي التي أعلن عنها اليوم.

 

وجاء في بيان للجيش "شاغلنا الأساسى هو صحة وسلامة عسكريينا ومدنيينا وأفراد أسرهم".

 

ومنذ يناير نقل الجيش الأمريكى 6000 جندى إلى أوروبا من الولايات المتحدة ونحو 9000 من السيارات والمعدات العسكرية.

 

وقال في الأسبوع الماضي إن كبير القادة العسكريين الأمريكيين في أوروبا ربما تعرض لفيروس كورونا خلال مؤتمر مع قادة القوات البرية في أوروبا في فيسبادن بألمانيا.

 

 

كورونا

الجيش الامريكي

البنتاجون

فيروس كورونا

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