اليوم السابع
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الخميس، 19 مارس 2020 09:11 ص
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ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا بالكويت إلى 18 حالة

الخميس، 19 مارس 2020 09:11 ص
ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا بالكويت إلى 18 حالة مكافحة كورونا- ارشيفيه
هند المغربي

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أعلنت دولة الكويت شفاء 3 مصابين بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 18 حالة، وفق ماذكرته فضائية العربية في خبر عاجل لها.

وفى وقت سابق حذرت وزارة الداخلية الكويتية، من إقامة أى حفلات أعراس أو استقبالات، فى ظل الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، محذرة من عقوبة الحبس 3 أشهر وغرامة من 50 إلى 200 دينار لمن يخالف القرار، وأهابت وزارة الداخلية - فى بيان صحفى اليوم الأربعاء - بالمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرار الوزارى الصادر من وزارة الصحة والقاضى بمنع إقامة الحفلات، بما فيها حفلات الأعراس وغيرها، سواء أقيمت فى مكان عام أو خاص، بما فيها السكن الخاص والديوانيات الخاصة، ومنع إقامة الولائم وحفلات الاستقبال وغيرها لغير أفراد العائلة، ومنع الاستقبالات أو التجمعات فى الديوانيات العامة أو الخاصة.

وأضافت الوزارة، أنه بناءً على تكليف أفراد الشرطة بتطبيق القرار، فإن وزارة الداخلية لن تتوانى أو تتهاون فى تنفيذ الإجراءات الاحترازية الصادرة من السلطات الصحية فى مواجهة فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة، أن القانون الخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وتعديلاته يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين دينار ولا تجاوز مائتى دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مجددة دعوتها للالتزام بحظر التجمعات والبقاء فى المنازل، دعمًا للجهود الحكومية فى مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

 


 


الكويت

متعافين

كورونا

فيروس كورونا

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