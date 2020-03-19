ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى الجزائر إلى 82 حالة بينها 8 وفيات

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أعلنت وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات الجزائرية اليوم الخميس عن اكتشاف 10 حالات إصابة جديدة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا، من بينها حالتا وفاة ليرتفع بذلك العدد الإجمالى للإصابات المؤكدة إلى 82 حالة من بينها 8وفيات.

وأكدت وزارة الصحة فى بيان لها اليوم أن نظام اليقظة والتأهب الذى أقرته, يبقى سارى المفعول، كما تبقى الفرق الطبية على أقصى درجات التأهب.



وأوصت الوزارة بـضرورة تعزيز الإجراءات الوقائية التالية المتمثلة فى غسل اليدين بالماء و الصابون أو استعمال محلول كحولى مع الحرص عند السعال أو العطس، على تغطية الأنف و الفم بالمرفقين أو بمنديل ورقى والتخلص منه فورا بعد الاستعمال وغسل اليدين بعدها.

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، أمس الأربعاء، وضع ركاب سفينة قادمة من إسبانيا وعددهم 900 تحت الحجر الصحى.

وفى سياق آخر أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 6 حالات، وحسب بيان وزارة الصحة الجزائرية – نقلته صحيفة النهار - تتعلق حالة الوفاة برجل يبلغ من العمر 62 سنة من ولاية البليدة.