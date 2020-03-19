اليوم السابع
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خالد صلاح
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ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى الجزائر إلى 82 حالة بينها 8 وفيات

الخميس، 19 مارس 2020 12:57 م
ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى الجزائر إلى 82 حالة بينها 8 وفيات كورونا
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أعلنت وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات الجزائرية اليوم الخميس عن اكتشاف 10 حالات إصابة جديدة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا، من بينها حالتا وفاة ليرتفع بذلك العدد الإجمالى للإصابات المؤكدة إلى 82 حالة من بينها 8وفيات.

 

وأكدت وزارة الصحة فى بيان لها اليوم أن نظام اليقظة والتأهب الذى أقرته, يبقى سارى المفعول، كما تبقى الفرق الطبية على أقصى درجات التأهب.


وأوصت الوزارة بـضرورة تعزيز الإجراءات الوقائية التالية المتمثلة فى غسل اليدين بالماء و الصابون أو استعمال محلول كحولى مع الحرص عند السعال أو العطس، على تغطية الأنف و الفم بالمرفقين أو بمنديل ورقى والتخلص منه فورا بعد الاستعمال وغسل اليدين بعدها.

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، أمس الأربعاء، وضع ركاب سفينة قادمة من إسبانيا وعددهم 900 تحت الحجر الصحى.

وفى سياق آخر أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 6 حالات، وحسب بيان وزارة الصحة الجزائرية – نقلته صحيفة النهار - تتعلق حالة الوفاة برجل يبلغ من العمر 62 سنة من ولاية البليدة.

كما سجلت وزارة الصحة الجزائرية، 12 حالة جديدة بفيروس بكورونا، ليرتفع عدد الإصابات إلى 72 شخصا.

كانت مصادر جزائرية أكدت أن الخطوط الجوية بالدولة خصصت رحلة جوية من مطار القاهرة الدولى اليوم، الأربعاء الساعة 9 مساءً، لإجلاء الجزائريين الراغبين فى العودة إلى الجزائر.

من جهة أخرى، أعلن مراد خوخي، المدير العام للنقل بوزارة النقل الجزائرية، أن إجلاء الجزائريين بالخارج من المحتمل أن يكون اليوم.

وأكد خوخى فى تصريحات إعلامية، أن الوزارة سوف تعقد اجتماعا اليوم الأربعاء، لدراسة ترتيبات إجلاء الجزائريين بالخارج وهذا  بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

وأضاف خوخي، أنه قد تم إصدار التعليمات اللازمة لاتخاذ الإجراءات الوقائية من كورونا في الموانئ والمطارات، مؤكدا أن هذه الإجراءات لم تكن متأخرة وإنما تمت على مراحل فقط.

ونوه المسؤول الجزائرى، أن تعويض المسافرين سيكون ماليا أو بتأجيل التذكرة لموعد جديد، مشيرا إلى أن خسائر كبيرة ستتكبدها شركات النقل الجوى والبحرى بسبب كورونا.

 


كورونا

فيروس كورونا

الجزائر

السعال

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