ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة لأكثر من 9 آلاف

هند المغربي

أفادت وسائل إعلام أمريكية أنه تم تأكيد أكثر من 9 آلاف حالة من الإصابات بفيروس كورونا، وفقا لتقرير أجرته جامعة جونز هوبكنز، مستشهدة بحساباتها الخاصة للإحصاءات الفدرالية والمحلية، وفق ما ذكره موقع رسويا اليوم.

حيث تم تأكيد 9345 حالة إصابة بالفيروس، توفى منهم 150 شخصا، بحسب جامعة هوبكنز، وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الجاري، فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19"، والذى أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضى، "حادثة جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات فى أخر تحديث لها أكثر من 205 آلاف حالة فى أكثر من 157 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات أكثر من ثمانية ألاف.