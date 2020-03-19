"احمى نفسك ومجتمعك".. مبادرة أوقاف الإسكندرية لتعقيم مساجد وشوارع المحافظة

الإسكندرية أسماء على بدر

شاركت مديرية أوقاف الإسكندرية بقيادة الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف والدكتور عبد الرحمن نصار وكيل المديرية فى حملات تطهير موسعة شملت العديد من مناطق الإسكندرية ومساجدها الكبرى حيث قامت المديرية بالتنسيق مع بعض المؤسسات الخيرية بحملة تطهير موسعة فى محافظة الإسكندرية شملت العديد من المساجد الكبرى منها (مسجد سيدى ابى العباس المرسى _ وسيدى ياقوت العرش _ والإمام البوصيرى _ وأولاد الشيخ الجديد _ وأولاد الشيخ القديم _ والنبى دنيال _ سيدى عبدالرزاق _ الشهداء) وغيرها من المساجد.

كما شملت هذه الحملة العديد من المناطق (ميدان المساجد _ محطة مصر _ ميدان المحطة _ ش النبى دانيال _ الرصافة _ محرم بك) كما قام رجال التطهير بالحملة بتطهير شوارع وارصفة هذه المناطق ومحطات انتظار الترام وسيارات الأجرة كما تم تطهير الكثير من اتوبيسات النقل العام بهذه المناطق.

وتأتى هذه المشاركات فى إطار الدور الوطنى والإنسانى والذى تقوم به الأوقاف لمساندة الشعب المصرى العظيم فى هذه المرحلة العصيبة لتأكد للجميع أن الأوقاف لا ولن تتوانى أبدا عن تقديم الدعم لكل ابناء هذا الوطن.

وتواصل أوقاف الإسكندرية، بقيادة الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الاوقاف والدكتور عبدالرحمن نصار، وكيل المديرية، الأربعاء، متابعة أوضاع المساجد والإشراف على تطهيرها فى ظل هذه الظروف التى تمر بها البلاد.

وأضاف البيان الصادر عن المديرية اليوم، أن وكيل الوزارة تابع بنفسه سير عمليات التطهير والتعقيم فى المساجد الكبرى بالإسكندرية كمسجد سيدى ابى العباس المرسى وسيدى ياقوت العرش والإمام البوصيرى وغيرها من مساجد الإسكندرية.

وأشار البيان إلى أن وكيل الوزارة حرص على متابعة تنفيذ الائمة للتعليمات من خلال غرفة عمليات المديرية وغرف الادارات الفرعية.

وأكد أن اوضاع المساجد بالمحافظة مستقرة، وان الادارات تقوم بالأعمال المنوطة بها على أكمل وجه، وان الائمة منتظمون فى تأدية اعماله المنوطة بهم وأنهم ينفذون التعليمات بدقة شديدة وان العمال يقومون بعمليات التعقيم والتطهير على أكمل وجه.

وقال خشبة، إن المديرية بقياداتها واداريها واداراتها وائمتها وعمالها فى تلاحم وتكاتف يقفون صفا واحدا للنهوض بالوطن وحماية بيوت الله والحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم فى هذه الظروف.