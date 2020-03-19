إيفانكا ترامب تشكر الأطباء والممرضات لدورهم الكبير فى أزمة كورونا

كتبت مريم بدر الدين

وجهت إيفانكا ترامب أبنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشارته، رسالة شكر لكل الأطباء و الممرضات والعاملين بمجال الرعاية الصحية لدورهم الكبير فى التعامل مع المصابين بفيروس كورونا المستجد.

ونشرت إيفانكا صورة لمجموعة من الأطباء عبر حسابها بـ"إنستجرام"، معلقة عليها قائلة:"بارك الله الأطباء والممرضات والعاملين في مجال الرعاية الصحية والمستجيبين الأوائل الذين يحمي تفانيهم وتضحياتهم صحتنا وسلامتنا جميعا".



ايفانكا ترامب

كما نصحت كل متابعيها بالحرص علي البقاء فى المنزل لإنقاذ المزيد من الأرواح، قائلة:" اتبع جميع إرشادات مركز السيطرة على الأمراض والرجاء البقاء في المنزل إذا كنت قادرًا".

وكانت إيفانكا ترامب شاركت بفكرة مجربة لتسلية الأطفال خلال العزل المنزلى بسبب الخوف من انتشار فيروس كورونا، حيث نشرت صور لها مع أبنائها فى منزلها وهم يلعبون ويأكلون داخل خيمة أعدوها بنفسهم.

وعلقت إيفانكا على الصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، قائلة: "هل تقيم فى المنزل اليوم مع الأطفال؟ خطط لمخيم غرفة المعيشة.. قم برمى ملاءة على بعض المكانس أو رف متدرج لإنشاء خيمة.. خططنا قائمة طعام معًا ونعد السندويشات والسلطات كل ما تستمتع به.. بعض الأشياء اختيارية، لكن يوصى بها.. هذا نشاط مجرب وحقيقى سيجمع عائلتك معًا لتناول وجبة.. شارك الأفكار المناسبة لعائلتك.. نحن فى هذا معا".

وأعلن البيت الأبيض أن إيفانكا ترامب، "عملت من البيت" يوم الجمعة فى إجراء احترازى بعد لقاء جمعها بمسؤول أسترالى مصاب بكورونا.

وأفاد نائب المتحدث باسم البيت الأبيض جود ديرى، بأن الفريق الطبى للبيت الأبيض نصح إيفانكا بألا تخضع نفسها للحجر الصحى لعدم وجود أى أعراض للمرض عليها، مشيرا إلى أن المسؤول الأسترالى الذى التقته إيفانكا، وتم تأكيد إصابته بفيروس كورونا، لم تكن لديه أعراض المرض لحظة اللقاء.