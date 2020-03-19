إقلاع آخر رحلة دولية لمصر للطيران من مطار القاهرة متجهة إلى طوكيو

كتبت رحاب نبيل

صرح الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران أنه أقلعت منذ قليل رحلة الشركة رقم MS964 المتجهة من مطار القاهرة الدولي إلى طوكيو من طراز البوينج B777-300 ER وعلى متنها أكثر من 200 راكبا لتكون آخر رحلة سفر دولية تسيرها الشركة قبل توقف حركة الطيران اعتبارا من ظهر اليوم الخميس وحتى31 مارس الجاري طبقا لقرار رئاسة مجلس الوزراء في ضوء الإجراءات الإحترازية التي تقوم بها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا .

وأضاف زكريا أن الشركة نظمت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم 33 رحلة دولية الي كل من تورنتو وجدة وأبها ودبي وأكرا ولاجوس والدمام والرياض وأبوظبي وقبرص ولندن ونيويورك وكانو ومدريد وميلانو وأسطنبول وباريس وبروكسل وامستردام وميونيخ وفرانكفورت وأثينا وموسكو وبرلين وروما وطوكيو لنقل المصريين الراغبين في العودة من الخارج بخلاف الرحلات الداخلية المنتظمة الي المدن المصرية ورحلات الشحن الجوي الي كل من الكويت وأسطنبول وأوستند بلجيكا.

يذكر أن الشركة الوطنية مصر للطيران، نظمت أمس الأربعاء، 66 رحلة دولية وداخلية، لنقل المسافرين إلى دولهم وعودة المصريين من الخارج الراغبين في العودة، قبل بدء تطبيق قرار الحكومة بتعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية، اعتبارا اليوم الخميس ويستمر حتى نهاية مارس .

واتخذت مصر للطيران، حزمة إجراءات وقائية مشددة بناء علي قرار رئاسة مجلس الوزراء وتعليمات وزارة الطيران المدني في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من اي تداعيات محتملة لفيروس كورونا .