إغلاق 40 محطة مترو فى لندن .. ووفيات كورونا تتخطى 8784 حالة عالميا

وكالات

أكدت مصادر إعلامية أن لندن تبدأ اليوم تطبيق إغلاق جزئى لمترو العاصمة البريطانية لندن، وذلك بإغلاق 40 محطة، وذلك مع اكتشاف 676 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا فى بريطانيا ليرتفع العدد الإجمالى إلى 2626 حالة .

وكان وزير التعليم البريطانى أعلن فى وقت سابق أمس الأربعاء تعليق الدراسة في بريطانيا ابتداء من بداية الأسبوع المقبل.

ودعا وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب المواطنين إلى عدم السفر للخارج لمدة 30 يوما لمحاولة احتواء فيروس كورونا. يأتي هذا فيما حذرت شركات الطيران من أن توقف عملها يمكن أن يؤدي إلى إفلاسها بحلول مايو المقبل.

وبلغت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجدّ في العالم منذ ظهوره في ديسمبر وحتى الساعة 18:30 بتوقيت جرينتش، مساء الأربعاء، 8784 وفاة، بحسب حصيلة نشرتها قناة سكاى نيوز عربية . وسجّلت أكثر من 209 آلاف و500 إصابة بالفيروس في 150 دولة ومنطقة منذ بداية تفشي الوباء، غير أن هذه الأرقام لا تعكس الواقع كاملاً، إذ صار عدد كبير من الدول يفحص الحالات الأكثر حاجة للرعاية الطبية فقط. والدول التي سجّل فيها أكبر عدد من الوفيات خلال الساعات الـ24 الماضية هي إيطاليا (475 وفاة جديدة) تليها إيران (147 وفاة)، ثم إسبانيا (107 وفيات). ومنذ ظهور فيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية بلغ عدد المصابين بالوباء في الصين، باستثناء هونغ كونغ وماكاو، 80 ألفاً و894 شخصاً، توفي 3237 منهم وتماثل 69 ألفاً و601 للشفاء. وخلال الساعات الـ24 الماضية سجّلت الصين 13 إصابة جديدة و11 وفاة. أما خارج الصين فبلغ إجمالي عدد المصابين بالوباء حتى الساعة 18:30 ت.غ، الأربعاء، 128 ألفاً و609 أشخاص (18300 حالة إصابة جديدة) توفي منهم 5 آلاف و547 شخصاً (937 حالة وفاة جديدة). والدول الأكثر تضرراً بالفيروس بعد الصين هي إيطاليا (2978 وفاة من أصل 35 ألفاً و713 إصابة) تليها إيران (1135 وفاة من أصل 17 ألفاً و161 إصابة)، ثم إسبانيا (598 وفاة من أصل 13 ألفاً و716 إصابة)، وفرنسا (264 وفاة من أصل 9134 إصابة).

وفي أوروبا 86 ألفاً و94 شخصاً (توفي منهم 4 آلاف و112 شخصاً)، وفي الشرق الأوسط 19 ألفاً و210 أشخاص (توفي منهم 1152 شخصاً)، وفي الولايات المتحدة وكندا سبعة آلاف و748 شخصاً (توفي منهم 104 أشخاص).

وفي أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي 1324 شخصاً (توفي منهم 10 أشخاص)، وفي أفريقيا 596 شخصاً توفي منهم 16 شخصاً، وفي أوقيانيا 576 شخصاً، توفي منهم 6 أشخاص.