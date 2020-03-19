إعلان حالة التأهب القصوى في الجيش الإسرائيلي استعداداً لانتشار أوسع لكورونا

كتب- هاشم الفخراني

أعلن قائد أركان الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الخميس عن رفع حالة التأهب في الجيش استعداداً لإمكانية انتشار أوسع لفيروس "كورونا".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن القسم التكنولوجي في شعبة الاستخبارات يبذل جهوداً في عدة مجالات، بينها خلق حلول لأجهزة التنفس في المنازل وتصنيع مركبات إسعاف مخصصة لنقل مصابي الوباء.

ويأتي ذلك مع ارتفاع أعداد الجنود المتواجدين قيد الحجر الصحي إلى 5600 جندي، حيث جرى تشخيص إصابة 7 جنود حتى الآن بالفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية مساء اليوم الخميس ارتفاع أعداد المصابين بفيروس "كورونا" إلى 573 مصابًا غالبيتهم بحالة جيدة.

وجاء في بيان للوزارة أن 540 مصابًا وصفت حالتهم بالطفيفة، بينما وصفت إصابة 13 آخرين بالمتوسطة و6 بحال الخطر، في حين تم شفاء 14 مصابًا.

وكانت إدارة السجون الإسرائيلية قد أعلنت عن وجود 4 إصابات بفيروس كورونا المستجد في صفوف أسرى سجن "مجدو"، وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "قناة كان"، أن إدارة السجون الإسرائيلية أعلنت عن كشف 4 حالات مصابة بفيروس كورونا "كوفيد 19" المستجد، 3 منهم في قسم 10 وإصابة واحدة في قسم 5 ، حيث التقى الأسرى الأربعة معا بأسير آخر كان يخضع للتحقيق في مركز تحقيق "بيتح تكفا" ووصلته العدوى عن طريق أحد المحققين.