اليوم السابع
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الخميس، 19 مارس 2020 01:49 م
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إعدام كميات كبيرة من أدوات الشيشة المتحفظ عليها بأحياء الإسكندرية

الخميس، 19 مارس 2020 12:34 م
إعدام كميات كبيرة من أدوات الشيشة المتحفظ عليها بأحياء الإسكندرية إعدام الشيش
الإسكندرية جاكلين منير

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وجهت المهندسة سحر شعبان رئيس حى شرق الإسكندرية، بإعدام الشيش المتحفظ عليها خلال الـ 72 ساعة الأخيرة، منذ صدور قرار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمنع تقديم "الشيشة" بالمقاهى، حيث قام حي شرق بناءً على توجيهات المهندسة سحر شعبان بشنّ حملات مستمرة على مدار اليوم بنطاق الحى لتنفيذ القرار ومتابعة التزام المقاهي بنطاق الحى.

وخلال الـ 72 ساعة الماضية وبالتنسيق مع وحدة شرطة المرافق بالحي برئاسة  النقيب سعد رمضان، نفذت إدارة إشغال الطريق بالحي حملات صباحية ومسائية لمتابعة المقاهي ومنع الشيشة منها، ووصل إجمالي ما تم التحفظ عليه ما يزيد عن (700) شيشة

وأصدرت المهندسة سحر شعبان تعليمات بالإعدام الفوري للأعداد التي تم التحفظ عليها لمنع تكرار المخالفة بنطاق الحي، وبالفعل تم جمع الكمية بحضور الإدارات المعنية من إشغال طريق ومتابعة ميدانية ورخص المحلات ومسئولي شركة نهضة مصر، وإعدامها.

وأشاد المواطنين الذين شهدوا الإعدام لهذه الكمية من الشيشة لما تمثله من خطر على صحة المواطنين وتؤثر على البيئة أيضًا، وتقدموا بخالص الشكر لرئيس حى شرق على هذا العمل ولسكرتير الحي ولجميع القائمين على هذا العمل وطالبوا باستمرار الحملات ضد "الشيشة" لمنعها تماما من نطاق الحى.

كما قدمت المهندسة سحر شعبان خالص الشكر والتقدير لإدارة إشغال الطريق ولكل من شارك في الحملات على مدار اليوم، لما قدموه جهد واضح لدرء الخطر عن المواطنين

من جهة أخرى تابعت أحياء الاسكندرية تنفيذ قرار محافظ الاسكندرية بغلق الكافيهات في العاشرة مساءً وحتى  العاشرة صباحا، حفاظا على المواطنين من خطر عدوى فيروس كورونا المستجد وكأجراء احترازي لمنع انتشار العدوى بتجمع عدد كبير فى أماكن مغلقة، حيث قامت أحياء الاسكندرية بالتنبيه على أصحاب الكافيهات والكافيتريات بدائرة كل حى بالغلق فى تمام العاشرة مساءا حتى العاشرة صباحا وإلى أن تصدر تعليمات أخرى، و ضرورة الالتزام بذلك الآمر ومن يخالف القرار سوف يتعرض إلى غلق المنشأة غلقا نهائيا.

 

اعدام ادوات الشيشة
اعدام ادوات الشيشة

 

التخلص من الكميات المتحفظ عليها
التخلص من الكميات المتحفظ عليها

 

رئيس حى شرق
رئيس حى شرق

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

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مصادرة وغلق

يارب مصادرة وغلق اى كوفى شوب يسمح للبنات والاطفال شرب الشيشة او السجائر داخلها 

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