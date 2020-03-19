اليوم السابع
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إضاءة تمثال المسيح فى البرازيل تضامنا مع مصابى فيروس كورونا.. فيديو

الخميس، 19 مارس 2020 01:42 م
إضاءة تمثال المسيح فى البرازيل تضامنا مع مصابى فيروس كورونا.. فيديو تمثال المسيح يضاء باعلام العالم
كتب محمد شعلان

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في رسالة تضامنية مع كل دول العالم التي تواجه فيروس كورونا، قامت السلطات البرازيلية في مدينة ريو دي جانيرو بإضاءة تمثال المسيح بصور ضوئية للقارات واعلام دول العالم، وذلك تعبيرا عن تضامنهم مع الدول التي أصابها فيروس كورونا، بينما يعمل العلماء البرازيليون على تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا من خلال جزيئات اصطناعية مشابهة لفيروس كوفيد 19، وذلك بطريقة مختلفة عن تلك المستخدمة حتى الآن من قبل صناعة الأدوية.

تجدر الإشارة إلى أنه ذكر بيان لرئيس مجلس الشيوخ البرازيلي دافى الكولومبري ، أن التحاليل أكدت إصابته بفيروس كورونا ، وأضاف البيان الصادر عن مكتب الكولومبرى أنه لم تظهر عليه أعراض شديدة لكنه يشعر بالإعياء وهو في حجر صحي بمنزله.

 

وقال البيان إن تحليلا أوليا كان قد نفى إصابة الكولومبرى لكن نتيجة التحليل الثاني كانت إيجابية.

 

ويعمل العلماء البرازيليون على تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا من خلال جزيئات اصطناعية مشابهة لفيروس كوفيد 19، وذلك بطريقة مختلفة عن تلك المستخدمة حتى الآن من قبل صناعة الأدوية، والذى من المتوقع اختباره على الحيوانات فى الفترة المقبلة.

 

وأشارت صحيفة "البيتاثو" البرازيلية إلى أن البرازيل انضمت إلى التحدى الكبير، ويقوم 12 عالما برازيليا من مناطق مختلفة بالعمل لمدة شهر تقريبا على لقاح لفيروس كورونا، ومنهم من مختبر علم المناعة فى معهد القلب "إنك" بكلية الطب بجامعة ساو باولو(USP)، وفقا للدكتور جورج خليل مدير المختبر ومنسق المشروع.

 

وقالت الصحيفة إنه حتى الآن ركزت معظم التجارب التى أجريت فى دول مثل ألمانيا والولايات المتحدة على اللقاحات التى تم إنشائها من المادة الوراثية للمرض، وبشكل أكثر تحديدا، إدخال جزيئات حمض الريبونوكلييك الاصطناعي (RNA) في اللقاح.


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البرازيل

ريو دي جينيرو

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