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إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة بينهم 3 أشقاء فى حادث مرورى بملوى

الخميس، 19 مارس 2020 12:11 م
إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة بينهم 3 أشقاء فى حادث مرورى بملوى إسعاف - ارشيفية
المنيا- حسن عبد الغفار

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أصيب 6 أشخاص بينهم 3 أشقاء وطفلين وسيدة من عائلة واحدة، فى حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا، اليوم الخميس، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطاراً من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بورود بلاغ من الدكتور إسحق إبراهيم فارس مدير مستشفى ملوي العام بوصول 6 مصابين من بينهم 3 أشقاء وطفل ورضيع وربة منزل، جميعهم مقيمون بمحافظة أسيوط، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ملاكي بالقرب من مدخل مركز ملوى بالطريق الصحراوي الغربي.

بانتقال قوات الأمن لموقع البلاغ تبين إصابة كل من حمدي . ر 20 سنه، بدون عمل مصاب باشتباه نزيف بالمخ واشتباه كسر بالذراع الأيسر، وآية . س . ح  25 سنه، ربة منزل، مصابه باشتباه كسر بالضلوع، وزمزم ا . ر 4 سنوات طفلة، مصابه بكدمات، و عمر أ . ر ، عام ونصف مصاب بكدمات بالجسد، و إسلام ر 28 سنه بدون عمل، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليمني وجرح طولي من الجسم، و احمد ع . ز 23 سنه، بدون عمل مصاب بجرح في الجبهه بطور 5سم وكدمات في انحاء الجسد.

تم نقل المصابين الى مستشفى المنيا العام، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادثة لتسيير حركة السير بالطريق الصحراوي الغربي أمام المسافرين.


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