اليوم السابع
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الخميس، 19 مارس 2020 10:52 م
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إصابة رئيس حزب سياسى تونسى و3 من الأعضاء بفيروس كورونا

الخميس، 19 مارس 2020 10:06 م
إصابة رئيس حزب سياسى تونسى و3 من الأعضاء بفيروس كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
تونس أ ش أ

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أعلن لطفى المرايحى مؤسس حزب الاتحاد الشعبى الجمهورى فى تونس عن إصابته بفيروس كورونا المستجد مع "مجموعة ضيقة" من قيادات الصف الأول من الحزب.

وأكد رئيس الحزب - عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك) اليوم الخميس - أنه وأعضاء حزبه يخضعون للحجر الصحى وفق ما تقتضيه الشروط المعمول بها.

من جانبه ذكر عضو المكتب السياسى لحزب الاتحاد الشعبى الجمهورى معز عميرة، أن حالة رئيس الحزب لطفى المرايحى و3 من قيادات الحزب مستقر، مرجحا فى تصريح صحفى أن العدوى قد تكون ناتجة من جراء تواصلهم مع أجنبى فى الأسبوع الماضي.

 


إصابة رئيس حزب سياسى تونسى

تونس

أخبار تونس

فيروس كورونا

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