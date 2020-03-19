أوقاف الأقصر تواصل عمليات التعقيم والتطهير داخل مساجد المحافظة

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر أعمال تعقيم المساجد وتطهيرها حفاظاً على سلامة المصلين.

وقال الشيخ سمير محمد خليل مدير إدارة أوقاف بندر الأقصر، إنه تم البدء فى فعاليات مبادرة رش وتعقيم مساجد الكرنك، حيث تم رش وتعقيم مسجد عبدالرحمن بن عوف، وتم رش وتعقيم مسجد عمرو بن العاص، ومسجد السيدة نفيسة، ومسجد عبد الرحمن بن عوف، وتم تخصيص ماكينة رش لمسجد السيدة نفيسة عبر تبرع بعض من أبناء الكرنك بإستخدام الآلات الخاصة بهم وقاموا بالرش بأنفسهم.

وأضاف وكيل أوقاف الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه تم إبلاغ الأئمة والعاملين بالمساجد بعدة قرارات وتشمل ما يلى:- (قصر عمل المساجد على الصلاة وخطبة الجمعة وألا تزيد خطبة الجمعة عن خمس عشرة دقيقة ولا يزيد وقت الانتظار بين الأذان والإقامة عن خمس دقائق في المغرب وعشر دقائق في باقي الصلوات، مع العناية الفائقة بنظافة المساجد - مع التنبيه على الأئمة بالمساجد التى بها ساحات مفتوحة ويمكن إقامة الجمعة بها أسوة بما يتم فى صلاة العيد بساحات المساجد الكبرى، سواء أكانت الساحة ملحقة بالمسجد أم قريبة منه، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية فى الدولة لتحديد الأماكن المفتوحة التى تصلح لإقامة الجمعة بها بعد موافقة رئيس القطاع الدينى بالوزارة).