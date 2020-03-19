أمن البحر الأحمر يشن حملة مكبرة على الأسواق والمتاجر لضبط الأسعار

البحر الأحمر -عماد عرفة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر اليوم الخميس، بالتعاون مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، حملة مكبرة على الأسواق والمتاجر، بقيادة اللواء ياسر زايد مساعد مدير أمن البحر الأحمر، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، لمراقبة الأسواق وتوافر السلع الغذائية وتحرير محاضر للمخالفين بأسواق مدينة الغردقة.

فيما شهدت الاسواق توافر للسلع الغذائية وتراجعوا في أسعار السلع بالمتاجر، وتوفير سيارات "محاربة الغلاء وتخفيض الأسعار".

من جانبه أكد المهندس أحمد الدقاق رئيس الرقابة التجارية بمديرية التموين، أن الحملة باشرت عملها لليوم الثاني بسوق "الدهار" وسوق الجملة وسط مدينة الغردقة، مشيرًا إلى أنه تم تحرير محاضر لجميع مخالفي التسعيرة المحددة للسلع الغذائية بالتعاون مع مباحث التموين، ورئاسة حي شمال مدينة الغردقة وبتعليمات محافظ البحر الاحمر اللواء عمرو حنفي.

وكان محافظ البحر الأحمر،أكد أنه سيتم إحالة جميع التجار وأصحاب الصيدليات الذين سيتلاعبون بالأسعار، أو يقومون باحتكار أي سلعة إلى النيابة العامة، مؤكدًا إنه فور ورود بلاغات من المواطنين عن قيام بعض التجار وأصحاب الصيدليات برفع أسعار السلع الغذائية، والمستلزمات الطبية والمطهرات، وأدوات التعقيم، أصدر تعليماته بتشكيل لجان من كافة الجهات المعنية لشن حملات على كافة الأسواق والصيدليات، وستستمر هذه الحملات يومياً لتحرير محاضر للمخالفين، واحالتهم للنيابة العامة.

من جانبها شنت مديرية الصحة بمحافظة البحر الأحمر، حملات مكثفة اليوم الخميس، برئاسة الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة، والتفتيش الصيدلي على الصيدليات ومخازن الأدوية بمدن سفاجا والقصير ومرسى علم لضبط سوق الدواء ومنع احتكار المستلزمات الطبية، أيضا المرور على 48 صيدلية و3 مخازن أدوية ومستلزمات وتحرير محضري غلق لصيدليتين بالغردقة لعدم وجود مدير مسؤول.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وتنفيذًا لتكليفات الأستاذة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بضبط سوق الدواء ومنع احتكار المستلزمات الطبية واستغلال حاجة المواطن المصري في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن الحملات مستمرة على الصيدليات والمخازن الطبية بشكل دائم، مشيرًا إلى أنه سيتم تحرير محاضر فورية للمخالفين وإحالتهم لجهات التحقيق.