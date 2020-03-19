أمن الإسكندرية يضبط عصابة سرقة المساكن فى باب شرقى

الإسكندرية أسماء على بدر

نجحت مديرية أمن الإسكندرية، بقيادة اللواء سامى غنيم ومباحث الإسكندرية بقيادة اللواء شريف رؤوف مدير مباحث الإسكندرية، فى ضبط اثنين من العناصر الإجرامية كونا تشكيلاً عصابياً بالإسكندرية تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات المساكن بأسلوب كسر الباب وفى أكثر من واقعة فى دائرة قسم شرطة باب شرقى.

البداية كانت بمعلومات وتحريات مباحث قسم شرطة باب شرقى بمديرية أمن الإسكندرية والتى أكدت قيام (عاطلين، لهما معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بدائرة قسم شرطة الجمرك) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي فى ارتكاب حوادث سرقات المساكن (بأسلوب كسر الباب) متخذان من دائرة المدينة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي وقيامهما بارتكاب (عدد 3 جرائم سرقات مساكن بدائرة قسم شرطة باب شرقى)، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى تحويلهما إلى النيابة.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال ضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقة .

وكانت أجهزة وزارة الداخلية واصلت حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لاستهداف كافة صور الخروج على القانون وتجار السلاح والمخدرات، بناءً على توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وتمكنت الجهود الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط" 224 قطعة سلاح نارى بينها 61 بندقية مختلفة الأنواع و19 طبنجة، 254 قضية مخدرات وتنفيذ 83093 حكما قضائيا متنوعا".

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.