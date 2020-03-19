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"أطباء مصر البواسل".. رسالة دعم من المصريين لوزارة الصحة فى مواجهة كورونا

الخميس، 19 مارس 2020 11:41 ص
"أطباء مصر البواسل".. رسالة دعم من المصريين لوزارة الصحة فى مواجهة كورونا اجراءات وزارة الصحة
كتب محمد شعلان

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تبذل أجهزة وزارة الصحة مجهودا كبيرا للوقاية من تفشي فيروس كورونا الجديد من خلال تعقيم جميع المصالح الحكومية، وزيادة الإجراءات الوقائية لوأد أي محاولة لظهور الوباء العالمي في مصر، ومع هذا المجهود شهدت وسائل السوشيال ميديا حالة من الزخم والثناء على دور المنظومة الصحية لدعم الأطباء وأطقم التمريض في مهمتهم القومية لمحاصرة فيروس كورونا في مصر والمرور من هذه الكبوة بدون خسائر.

ومع هذا الحالة، تصدر هاشتاج "أطباء مصر البواسل شكرا" ترند "تويتر" في مصر، خلال الساعات الماضية، في محاولة لرفع الروح المعنوية للأطباء وذكر بعض المواقف التي تعبر عن المجهود الشاق الذي يبذله الأطباء للقضاء على فيروس كورونا، وانتشر الصور والتعليقات المتفاعلة بإيجابية مع رسالة الأطباء على مواقع السوشيال ميديا.

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وتفاعل رواد "تويتر" مع الهاشتاج، فقال مغرد: "جه دورك انك تشجع ويكون لك دور فعلا شارك كلمة واحد بتعطي دافعه وثقة وأشترك بالهاش #اطباء_مصر_البواسل_شكرا"، ونشر مغرد ثاني صورة من حجر صحي في مصر وعلق قائلا: "الجنود يحملون سلاحاً لقتل الأعداء....  وانتم تحملون أرواحكم لشفاء الأمراض... صورة للأطباء حجر مستشفى اسنا"، وتعليق أخير: "تحيه واعتزاز لأطباء مصر  #اطباء_مصر_البواسل_شكرا".

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وفي ذات السياق، قامت وزارة الصحة والسكان بإجراء الاختبارات السريعة للكشف عن فيروس "كورونا المستجد" لأعضاء الحكومة، قبل بدء الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، صباح اليوم، الخميس الموافق 19 مارس 2020.

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وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة والسكان بدأت فى إجراء الاختبارات السريعة للكشف عن فيروس" كورونا المستجد" منذ أيام، فى المطارات والمنافذ المختلفة، وعدد من المناطق الحيوية.

 

وعلى جانب آخر، خصصت الحكومة ووزارة الصحة والمحافظون عددًا من أرقام الهواتف والخطوط الساخنة للإبلاغ عن شائعات كورونا، أو أية حالات تظهر بالمحافظات بجانب مكافحة سناتر ومراكز الدروس الخصوصية، والشيشة بالمقاهى المخالفة لقرارات المحافظين، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وتحقيق كل ما يؤدى إلى الحفاظ على الصحة العامة وحماية العاملين والمواطنين المترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا.


وزارة الصحة

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