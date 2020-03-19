اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 مارس 2020 03:26 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار العملات فى السعودية اليوم الخميس 19-3-2020

الخميس، 19 مارس 2020 02:48 م
أسعار العملات فى السعودية اليوم الخميس 19-3-2020 عملات
كتبت : سماح حمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الخميس 19-3-2020، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى، وسجل 1 جنيه مصرى نحو 0.24 ريال سعودى، وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:

 

دولار أمريكى (USD)

1 دولار أمريكى = 3.75 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.27 دولار أمريكي.

 

يورو (EUR)

1 يورو = 4.09 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.24 يورو.

 

جنيه استرلينى (GBP)

1 جنيه استرلينى = 4.31 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.23 جنيه استرليني.

 

دولار كندى (CAD)

1 دولار كندى = 2.57 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.39 دولار كندي.

 

دولار أسترالى (AUD)

1 دولار أسترالى = 2.09 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.48 دولار أسترالي.

 

ين يابانى (JPY)

1 ين يابانى = 0.03 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 29.07 ين ياباني.

 

جنيه مصرى (EGP)

1 جنيه مصرى = 0.24 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 4.20 جنيه مصري.

 

درهم إماراتى (AED)

1 درهم إماراتى = 1.02 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.98 درهم إماراتي.

 

جنيه سودانى (SDG)

1 جنيه سودانى = 0.07 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 14.74 جنيه سوداني.

 

دينار جزائرى (DZD)

1 دينار جزائرى = 0.03 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 32.44 دينار جزائري.

 

دينار بحرينى (BHD)

1 دينار بحرينى = 9.951 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.10 دينار بحريني.

 

الريال عبارة عن صكوك وعملات فضية كانت تستخدم في التجارة العالمية بشكل مستمر منذ الإصدار الأول لها في عام 1741.

وهو الوحدة الأساسية للعملة السعودية، ويتكون الريال من 100 هللة، ويصدر الريال عن مؤسسة النقد العربى السعودي، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكي 3.75 ريالاً، والريال مرتبط بالدولار الأمريكي عند 3.75 ريالات منذ 1986


العملات فى السعودية

السعودية

العملات مقابل الريال

اخبار الاقتصاد

أسعار العملات

العملات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رسميا.. مد فترة توقف الدوري الإنجليزي حتى 30 أبريل بسبب كورونا

رسميا.. مد فترة توقف الدوري الإنجليزي حتى 30 أبريل بسبب كورونا

الشرطة في خدمة الشعب لوقايته من كورونا.. غلق 7 آلاف مركز تعليمي وضبط مروجي الشائعات عن الفيروس عبر السوشيال ميديا.. وتحريز 6 آلاف كمامة مجهولة المصدر.. وتحرير 89 قضية بيع بأسعار مرتفعة

الشرطة في خدمة الشعب لوقايته من كورونا.. غلق 7 آلاف مركز تعليمي وضبط مروجي الشائعات عن الفيروس عبر السوشيال ميديا.. وتحريز 6 آلاف كمامة مجهولة المصدر.. وتحرير 89 قضية بيع بأسعار مرتفعة

فى مستوى تاريخى.. 26.8 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال 2019

فى مستوى تاريخى.. 26.8 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال 2019

مطار القاهرة يودع آخر رحلة طيران دولية على متنها 135 سائحا

مطار القاهرة يودع آخر رحلة طيران دولية على متنها 135 سائحا

بنك مصر يطرح شهادة إدخار جديدة لمدة سنة بفائدة 15% تصرف شهريًا

بنك مصر يطرح شهادة إدخار جديدة لمدة سنة بفائدة 15% تصرف شهريًا

رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة يخضعون لفحص فيروس كورونا.. والنتائج سلبية

رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة يخضعون لفحص فيروس كورونا.. والنتائج سلبية

البنك الأهلى يطرح شهادة إدخار جديدة لمدة سنة بأعلى فائدة فى مصر 15%

البنك الأهلى يطرح شهادة إدخار جديدة لمدة سنة بأعلى فائدة فى مصر 15%

الحكومة: تنفيذ قرارات الغلق بداية من اليوم الخميس

الحكومة: تنفيذ قرارات الغلق بداية من اليوم الخميس

بنكا "الأهلى" و"مصر" يضخان 3 مليارات جنيه فى البورصة المصرية

بنكا "الأهلى" و"مصر" يضخان 3 مليارات جنيه فى البورصة المصرية

اليوم.. المطارات المصرية تعلق رحلات الطيران لتقليل حركة الاختلاط

اليوم.. المطارات المصرية تعلق رحلات الطيران لتقليل حركة الاختلاط

محافظ أسوان يوجه بإخضاع "شيف" باخرة لفحص كورونا بعد إجباره على الاستقالة

محافظ أسوان يوجه بإخضاع "شيف" باخرة لفحص كورونا بعد إجباره على الاستقالة

ترامب: وقعت قانون مكافحة كورونا استعدادا لأسوأ السيناريوهات فى المستقبل

ترامب: وقعت قانون مكافحة كورونا استعدادا لأسوأ السيناريوهات فى المستقبل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة