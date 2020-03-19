أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 19-3-2020

كتبت : سماح حمدى

ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس 19-3-2020، اليوم حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 180.32 ريال سعودى.

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:



سعر الذهب عيار 24

بنحو 180.32 ريال بما يعادل 48.03 $

سعر الذهب عيار 22

بنحو 165.29 ريال بما يعادل 44.02 $

سعر الذهب عيار 21

بنحو 78. 157 ريال بما يعادل 42.02 $

سعر الذهب عيار 18

بنحو 135.24 ريال بما يعادل 36.02 $

سعر الذهب عيار 14

بنحو 105.19 ريال بما يعادل 28.02 $

سعر الذهب عيار 12

بنحو 90.16 ريال بما يعادل 24.01 $

سعر أوقية الذهب

بنحو 5,608 ريال بما يعادل 1,494 $

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,407 ريال بما يعادل 374.81 $

سعر كيلو الذهب

بنحو 200.963 ريال بما يعادل 53,543 $

وهنا نجد أن أسعار الذهب فى أعلى مستوياتها في شهر ونصف الشهر، إذ تلقى المعدن الأصفر الدعم من بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة ومخاوف بشأن اتفاق تجاري مؤقت بين الولايات المتحدة والصين.

ومما يُضاف إلى المخاوف أن انكمش اقتصاد كندا على خلاف المتوقع بنسبة 0.1 % في أكتوبر، مسجلا أول انخفاض شهري منذ فبراير، لأسباب من بينها إضراب بقطاع السيارات الأميركي مما أثر سلبا على التصنيع، وهو ما انعكس على أسعار الذهب.

ويُعتبر الذهب بديلا استثماريا في أوقات الضبابية السياسية والمالية، وعلى جبهة التجارة، يترقب المستثمرون المزيد من التطورات بشأن اتفاق المرحلة واحد بين أكبر اقتصادين في العالم.