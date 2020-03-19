أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 19- 3-2020

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 18-3-2020، وذلك بعد إنهاء ​البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسط مشتريات للمؤسسات المحلية، وارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 504.743 مليار جنيه.



إيقاف تداول 100 شركة قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 100 شركة لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، لتراجعها بنسبة 5%.

وضمت قائمة الأسهم التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى العربية للأسمنت، المالية والصناعية المصرية، البويات والصناعات الكيماوية، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، مصر لصناعة الكيماويات، مطاحن ومخابز الإسكندرية، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، المالية والصناعية المصرية، المصرية للمنتجعات السياحية، حديد عز، جنوب الوادى للأسمنت، مصر للأسمنت-قنا، الحديد والصلب المصرية، المصرية لخدمات النقل، القناة للتوكيلات الملاحية، المصرية للاتصالات، البنك المصرى لتنمية الصادرات، التعمير والاستشارات الهندسية، الشمس للإسكان والتعمير، المجموعة المصرية العقارية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، بالم هيلز للتعمير، مجموعة عامر القابضة، الأهلى للتنمية والاستثمار، بلتون المالية القابضة، أوراسكوم للاستثمار القابضة، رمكو لإنشاء القرى السياحية.

كما تم إيقاف تداول أسهم سيدى كرير للبتروكيماويات، السويدى إليكتريك، الإسكندرية للزيوت المعدنية، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار- سوديك، العامة لمنتجات الخزف والصينى، أوراسكوم للتنمية مصر، مجموعة بورتو القابضة، بنك فيصل الإسلامي، النساجون الشرقيون للسجاد، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، دايس للملابس الجاهزة، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ابن سينا فارما، بنك كريدي أجريكول، جى بى اوتو، الملتقى العربى للاستثمارات، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية.

وتم أيضا إيقاف تداول الدولية للمحاصيل الزراعية، أوراسكوم كونستراكشون بى ال سى، أجواء للصناعات الغذائية، مينا للاستثمار السياحى والعقارى، المصرية للدواجن، السويس للأسمنت، اسيك للتعدين-اسكوم، القاهرة للدواجن، شركة النصر للأعمال المدنية، الاستثمار العقارى العربى-اليكو، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، الألومنيوم العربية، اودن للاستثمارات المالية، بنك قناة السويس، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى، المصرية لتطوير صناعة البناء، الكابلات الكهربائية المصرية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف، شارم دريمز للاستثمار السياحى، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، التوفيق للتأجير التمويلى، الحديثة للمواد العازلة، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية.



البورصة تربح 11 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسط مشتريات للمؤسسات المحلية، وارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 504.743 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 483.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 34.7 ألف عملية لعدد 179 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 67.49% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 27.06%، والعرب على 5.46% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 57.71% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 42.28%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 86.3 مليون جنيه، 29.6 مليون جنيه، 7.1 مليون جنيه، 12.6 مليون جنيه، 328.5 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 464.1 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 5.13% ليغلق عند مستوى 9205 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 1199 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.89% ليغلق عند مستوى 10193 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 9.25% ليغلق عند مستوى 3519 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 840 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 930 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.78% ليغلق عند مستوى 582 نقطة.

وارتفعت أسهم 73 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 76 شركة، ولم تتغير مستويات 30 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: - الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد بسعر إغلاق 26.060 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.77%

- الحديثة للمواد العازلة-موردن بيتومود بسعر إغلاق 3.020 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.42%

- الكابلات الكهربائية المصرية بسعر إغلاق 1.057 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.42%

- النيل للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 24.050 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.17%

- مجموعة طلعت مصطفى القابضة بسعر إغلاق 4.870 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.95%



وضمت الأسهم المتراجعة: - ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية بسعر إغلاق 8.100 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10%

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو بسعر إغلاق 11.260 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.99%

- الأهرام للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 5.500 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.98%

- العبور للاستثمار العقارى بسعر إغلاق 3.080 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.94%

- أيديتا للصناعات الغذائية إغلاق 11.700 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.93%