أخبار المحافظات.. 6 حالات تغادر حميات بنى سويف بعد ثبوت سلبيتها لـ"كورونا"

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم الخميس، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

مغادرة 6 حالات من حميات بنى سويف بعد ثبوت سلبية عيناتها لـ"كورونا المستجد"

أكد مصدر مسؤول بمديرية الصحة ببنى سويف اليوم الخميس، على مغادرة 6 حالات مستشفى حميات بنى سويف، بعد ثبوت سلبية التحاليل التى أجريت لهم بمعامل وزارة الصحة.

أضاف المصدر، استقبلت المستشفى منذ أيام 6 حالات من بينها حالة تم تحويلها من مستشفى الجامعة، وأخرى من داخل إحدى الصيدليات بمدينة بنى سويف، بعد الاشتباه فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد، لظهور أعراض تشبه أعراض مرض كورونا على الحالات جميعها، وهى ارتفاع فى درجات الحرارة ورشح من الأنف واحتقان فى القصبة الهوائية ورعشة فى الجسم و ضيق بالتنفس.

وأجرت وزارة الصحة والإسكان الاختبارات السريعة للكشف عن فيروس "كورونا المستجد" لأعضاء الحكومة، قبل بدء الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، صباح اليوم، الخميس الموافق 19 مارس 2020، كما بدأت الوزارة فى إجراء الاختبارات السريعة للكشف عن فيروس" كورونا المستجد" منذ أيام، فى المطارات والمنافذ المختلفة، وعدد من المناطق الحيوية.

محافظة الإسكندرية: قرار غلق المطاعم والأندية لا ينطبق على المخابز ومحلات البقالة

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عن غلق المطاعم والمقاهى والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهى والنوادى الليلية والمراكز التجارية يوميا من 7 مساء إلى 6 صباحا حتى 31 مارس 2020، على مستوي المحافظة، وذلك تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذى أصدره اليوم.

ونص قرار رئيس مجلس الوزراء في مادته الأولى على: "تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة.

وأشار القرار فى مادته الثانية إلى أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التي تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها، ونص القرار فى مادته الثالثة على نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

شباب يوزعون كمامات مجانا على المواطنين لمواجهة كرورنا

دشن مجموعة من شباب محافظة الإسكندرية مبادرة بمحافظات مصر لتوعية المواطنين بأهمية النظافة وكيفية الوقاية من فيروس كورونا ومساعدة الدولة فى الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس.وقام الشباب بوزيع كمامات وجوانتيات وتوزيع ملصقات فى الأماكن العامة والميكروباصات فيها تعليمات وقائية مهمة على المارة والسيارات، تطهير المحلات وأبواب السيارات والميكروباصات، تطهير أيادى المواطنين بالكحول الإثيلى.

وطالب الشباب مشاركة المواطنين فى الحملات التوعوية والوقائية كمبادرات منهم لمنع انتشار الفيروس لحمايتهم ولسلامتهم بالإضافة إلى اتباع هذه الإجراءات وارتداء الجوانتى والكمامة.

كانت قد اطلقت مديرية أمن الإسكندرية حملة توعية المواطنين من خلال ملصقات توعوية بعنوان " من فضلكم إلزموا منازلكم حرصا على سلامتكم" ايمانا من الدور المجتمعى لوزارة الداخلية وتوعية المواطنين بخطورة الخروج من المنازل لعدم زيادة العدوى من فيروس كورونا.

شباب بالأقصر يطلقون مبادرة لتعقيم "سيارات الميكروباص" داخل المواقف

فى لفتة مميزة أطلق عدد من شباب محافظة الأقصر، اليوم الخميس، مبادرة مميزة لتعقيم وتطهير سيارات الميكروباص الاجرة على الطرق الداخلية وكافة المواقف، وذلك ضمن خطط المحافظة لمكافحة فيروس كورونا وتعقيم كافة وسائل المواصلات كمبادرة من الشباب لحماية المواطنين، حيث انطلق الشباب فى تلك الأعمال بمشهد مميز وتوجهوا للمواقف العمومية لتعقيم تلك السيارات الأجرة بالمجهود الذاتى.

وفى نفس السياق أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن بدء حملة نظافة وتطهير وتعقيم مكبرة على مستوى كافة المساجد والمقار الادارية التابعة للمديرية بمحافظة الأقصر وذلك يومى الخميس والجمعة الموافق 19 و20 مارس الجارى، بناء على تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، حيث تعد المساجد هى الملتقى الروحى والدينى لكل أفراد المجتمع.

أضاف وكيل وزارة الأوقاف، أن ذلك يأتى فى اطار التنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والقرى ومديرى المديريات المعنية، وذلك تزامناً مع جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

غلق صيدليتين بالبحر الأحمر والمحافظ يطلق حملة لمواجهة محتكرى المستلزمات الطبية

قال محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، إنه أصدر توجيهات عاجلة لمديرية الصحة بشن حملات مكبرة على كل الصيدليات بمختلف مدن المحافظة من شمالها إلى جنوبها بشكل يومى، لضبط سوق الدواء ومنع احتكار المستلزمات الطبية واستغلال حاجة المواطنين في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



محافظ البحر الأحمر

وأعلن محافظ البحر الأحمر، أن مديرية الصحة بإشراف الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة شنت أمس الأربعاء، حملات مكبرة على الصيدليات، برفقة الدكتور محمود السباعى مدير إدارة الصيدلة والدكتور أحمد جمعة مدير إدارة التفتيش الصيدلى وأعضاء التفتيش الصيدلى بالمديرية، بجميع مدن المحافظة، حيث قامت بالمرور على 48 صيدلية و3 مخازن أدوية ومستلزمات وحررت 2 محضر غلق لصيدليتين بالغردقة لعدم وجود مدير مسئول، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة والمشددة تجاه المخالفين والمحتكرين .

وبدوره، قال وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إن الحملات مستمرة على مدار الساعة بمتابعة مباشرة من محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، حيث يطمئن بنفسه على نتائج الحملات ومدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وأبرز جهود حملة أمس تتمثل في المرور علي 26 صيدلية و2 مخزن أدوية ومستلزمات في مدينة الغردقة، والمرور على 4 صيدليات ومخزن أدوية ومستلزمات في مدينة سفاجا، والمرور أيضاً على 10 صيدليات في مدينة القصير، وكذلك المرور على 8 صيدليات في مدينة مرسى علم.

أسقف إسنا وأرمنت يحتفل بعيد الصليب ويصلى لرفع البلاء عن مصر

صلى نيافة الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت، اليوم الخميس، قداس عيد "الصليب المقدس" بكنيسة السيدة العذراء مريم بإسنا، واشترك مع نيافته أباء كهنة الكنيسة وهم كل من "القمص مينا جاد والقمص بولا نصر الله والقس هارون صموئيل والقس إبراهيم عبادي والقس فيلوباتير سيفين، وخلال القداس، حرص نيافته على الصلاة من أن يحفظ الله بلادنا الحبيبة مصر من كل شرٍ وبلية ويرفع عن العالم الموت والوباء والغلاء وكل أمرٍ ردئ.

كما تزينت الكنيسة بالصلبان الضخمة من الورود الطبيعية، مع إضاءة شمعة أعلى الصليب ليحملها الحاضرين احتفالا بالعيد خلال صلاة القداس، حيث بدأ الاحتفال مساء أمس الأربعاء، بإقامة صلوات رفع بخور عشية عيد الصليب، وأيضا ألقيت العظات عن الصليب ورموزه المختلفة بالكتاب المقدس وأهمية الصليب في حياة المسيحي كرمز مميز للمسيحية والكنيسة.

ويحتفل الأقباط بعيد الصليب مرتين سنويا أولهم في اليوم السابع عشر من شهر توت، وفي العاشر من برمهات، العيد الأول بظهور صليب السيد المسيح في اليوم السابع عشر من شهر توت سنة 326 م.، على يد الملكة هيلانة، والدة الإمبراطور قسطنطين الكبير حيث ظل الصليب مطموراً بفعل بعض اليهود تحت تل من القمامة في مدينة أورشليم. وتم الكشف على الصليب بمعرفة الملكة هيلانة والتي أرسل معها ابنها الإمبراطور نحو 3 آلاف جندي، وتفرّقوا في كل الأنحاء واتفقوا أن من يجد الصليب أولاً يشعل نارًا كبيرة في أعلى التلة وهكذا ولدت عادة إضاءة شمعة أعلى الصليب في عيده.

محافظ جنوب سيناء يطمئن على حالة الأسواق وتوفر السلع الغذائية

تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مدينة شرم الشيخ، فى إطار الجولات اليومية والمستمرة لمتابعة المشروعات الجارية بمدن المحافظة للوقوف على الموقف التنفيذى أولا بأول.وتابع المحافظ أعمال رصف وتشجير وتجميل وتوصيل المياه اللازمة لرى المساحات الخضراء أحد المحاور الهامة بمدينة شرم الشيخ التى يتم إنشائها لتصل الحركة المرورية من شارع السلام إلى كمين شرم الشيخ / دهب وتصل قاعة المؤتمرات الجديدة بطريق السلام، والتى من شأنها تقلل الوقت والمسافة للخروج أو الدخول من بوابة شرم الشيخ / دهب لتوفر الوقت والجهد والوقود وتمنع التكدس المرورى خلال انعقاد المؤتمرات الكبرى بمدينة شرم الشيخ .

وأشاد المحافظ خلال جولته بالعمالة التى تعمل جادة وهنأهم بالعيد القومى للمحافظة. كما قام المحافظ بجولة بالأسواق للاطمئنان على الحالة العامة وتوفر السلع الغذائية والخضر والسلع الاستراتيجية للمواطنين بأسعارها العادية.

مصرع طفل يتيم بعد تعذيبه على يد عمته بسبب تبوله على نفسه بالشرقية

لفظ طفل بمحافظة الشرقية، عمره 8 سنوات أنفاسه الأخيرة داخل مستشفي بلببيس العام، بعد تعذيبه على يد عمته لقيامه بالتبول على نفسه، وتم التحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمدينة بلبيس، برئاسة أحمد خطاب، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عصام هلال، مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بلاغا من مستشفي بلبيس العام، بوصول" إبراهيم هـ. ط. ج." 8 سنوات مقيم بندر بلبيس، مصابا بكدمات متفرقة وتوفي متأثرا بإصابته، وتبين من تقرير مفتش الصحة بمستشفي بلبيس العام وجود شبهة جنائية في الوفاة.

وكشفت تحريات ضباط مباحث بلبيس برئاسة العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الجنوب، وبإشراف العميد عمرو رؤوف، مدير البحث الجنائي، قيام " م أ م " 33 سنة عمة الطفل بتعذيبه، لقيامه بالتبول علي نفسه، وتبين أن الطفل يعيش من عمته بعد وفاة والده وزواج والدته من شخص آخر، وتم التحفظ على المتهمة وعرضها علي النيابة العامة.