آخر قرارات النيابة ضد عصابة سرقة السيارات وتغيير معالمها وبيعها بالمقطم

كتب سليم على

أحالت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، عاطلين، لمحكمة الجنح، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي فى المقطم، تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" بقصد تغيير معالمها والتصرف فيها بالبيع.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغًا من قسم شرطة المقطم، يفيد بأن من "ع. م. ع" 31 سنة مقيم في دائرة القسم، باكتشافه سرقة السيارة ملكه رقم ق ق ص 146، أثناء توقفها أسفل العقار سكنه، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات بمعرفة ضباط قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات، ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل البلاغ.

وأمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها كل من "ع.ع.م" 42 سنة عاطل ومقيم في شارع عبد الخالق منصور ـ دائرة قسم شرطة شبرا، والسابق اتهامه في القضية رقم 9707 لسنة 2008م الزيتون "سرقة وسائل نقل"، و"ك. ص. ا" 30 سنة عاطل ومقيم فى دائرة قسم شرطة حدائق القبة، و"ا. ا. ا" 41 سنة عاطل ومقيم طما / سوهاج.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات من ضبطهم، وبمواجهتهم بالتحريات اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "المفتاح المصطنع ".

وبتطوير مناقشتهم للربط بينهم وبين القضايا المجهولة، اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" بقصد تغيير معالمها والتصرف فيها بالبيع، واقروا بارتكاب حادث سرقة السيارة رقم ق ق 6499 فيرانى اللون، والمبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 3915 لسنة 2020م الهرم / جيزة بتاريخ 18/2/2020م بلاغ "ه. م. ع" 36 سنة ربة منزل ومقيمة الهرم / جيزة

وتم بإرشادهما ضبط السيارتين المستولى عليهما بأماكن إخفائهما، وكذا ضبط لوحات معدنية محلية الصنع "مقلدة" تحمل أرقام (76224 نقل المنوفية، 64933 ملاكى القليوبية) وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على السيارتان واتهموهم بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.