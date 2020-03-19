اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 مارس 2020 06:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

آخر قرارات النيابة ضد عصابة سرقة السيارات وتغيير معالمها وبيعها بالمقطم

الخميس، 19 مارس 2020 06:00 ص
آخر قرارات النيابة ضد عصابة سرقة السيارات وتغيير معالمها وبيعها بالمقطم سرقة سيارة - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أحالت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، عاطلين، لمحكمة الجنح، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي فى المقطم، تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" بقصد تغيير معالمها والتصرف فيها بالبيع.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغًا من قسم شرطة المقطم، يفيد بأن من "ع. م. ع" 31 سنة مقيم في دائرة القسم، باكتشافه سرقة السيارة ملكه رقم ق ق ص 146، أثناء توقفها أسفل العقار سكنه، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات بمعرفة ضباط قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات، ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل البلاغ.

وأمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها كل من "ع.ع.م" 42 سنة عاطل ومقيم في شارع عبد الخالق منصور ـ دائرة قسم شرطة شبرا، والسابق اتهامه في القضية رقم 9707 لسنة 2008م الزيتون "سرقة وسائل نقل"، و"ك. ص. ا" 30 سنة عاطل ومقيم فى دائرة قسم شرطة حدائق القبة، و"ا. ا. ا" 41 سنة عاطل ومقيم طما / سوهاج.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات من ضبطهم، وبمواجهتهم بالتحريات اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "المفتاح المصطنع ".

وبتطوير مناقشتهم للربط بينهم وبين القضايا المجهولة، اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" بقصد تغيير معالمها والتصرف فيها بالبيع، واقروا بارتكاب حادث سرقة السيارة رقم ق ق 6499 فيرانى اللون، والمبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 3915 لسنة 2020م الهرم / جيزة بتاريخ 18/2/2020م بلاغ "ه. م. ع" 36 سنة ربة منزل ومقيمة الهرم / جيزة

وتم بإرشادهما ضبط السيارتين المستولى عليهما بأماكن إخفائهما، وكذا ضبط لوحات معدنية محلية الصنع "مقلدة" تحمل أرقام (76224 نقل المنوفية، 64933 ملاكى القليوبية) وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على السيارتان واتهموهم بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.


امن القاهرة

جريمة سرقة

سرقة سيارات

تشكيل عصابى

المقطم

اخبار عاجلة

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التعليم: إغلاق مراكز الدروس الخصوصية والحضانات وإجراءات صارمة لمواجهتها

التعليم: إغلاق مراكز الدروس الخصوصية والحضانات وإجراءات صارمة لمواجهتها

دراسة: 6 حالات عليها عزل نفسها 12 أسبوعًا لتجنب الإصابة بكورونا

دراسة: 6 حالات عليها عزل نفسها 12 أسبوعًا لتجنب الإصابة بكورونا

بأمر القانون.. لجنة لحصر المشروعات المنفذة بهيئة المحطات المائية

بأمر القانون.. لجنة لحصر المشروعات المنفذة بهيئة المحطات المائية

"ا​لأوقاف" تطالب الدعاة باختصار الصلاة لأقل وقت ممكن

"ا​لأوقاف" تطالب الدعاة باختصار الصلاة لأقل وقت ممكن

تداول فيديو لتعقيم منزل العامل الهندى المصاب بـ"كورونا" بمصنع فى بورسعيد

تداول فيديو لتعقيم منزل العامل الهندى المصاب بـ"كورونا" بمصنع فى بورسعيد

طعون مؤجل نظرها أمام النقض.. أبرزها "فض رابعة وأحداث العدوة"

طعون مؤجل نظرها أمام النقض.. أبرزها "فض رابعة وأحداث العدوة"

اليوم.. وزير التعليم يرد على أسئلة أولياء الأمور بشأن خطة الدراسة بسبب كورونا

اليوم.. وزير التعليم يرد على أسئلة أولياء الأمور بشأن خطة الدراسة بسبب كورونا

6 قرارات فورية لمواجهة انتشار كورونا فى مجلس النواب.. تعرف عليها

6 قرارات فورية لمواجهة انتشار كورونا فى مجلس النواب.. تعرف عليها

اعرف الخطوط الساخنة للإبلاغ عن مخالفات المقاهى ومراكز الدروس للوقاية من كورونا

اعرف الخطوط الساخنة للإبلاغ عن مخالفات المقاهى ومراكز الدروس للوقاية من كورونا

"التضامن": اليوم آخر فرصة لتلقى طلبات التقديم لحج الجمعيات

"التضامن": اليوم آخر فرصة لتلقى طلبات التقديم لحج الجمعيات

الحبس 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة تهريب الكحول والكمامات بعد منع تصديرها

الحبس 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة تهريب الكحول والكمامات بعد منع تصديرها

المتحدث العسكرى يجدد نفيه انتشار القوات المسلحة استعدادًا لفرض حظر التجوال

المتحدث العسكرى يجدد نفيه انتشار القوات المسلحة استعدادًا لفرض حظر التجوال

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة