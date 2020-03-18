BBC: شركة ألمانية تعلن جاهزية لقاح لفيروس كورونا فى الخريف

كتبت رباب فتحى

كشف موقع "بى بى سى عربى"، أن شركة "كيروفاك" الألمانية أعلنت أنها تعمل في تطوير لقاح ضد فيروس كورونا سيكون جاهزا بحلول الخريف المقبل.

وكانت شركة كيورفاك في قلب جدل أثير في وسائل الإعلام بعد أن أشارت تقارير إلى أن واشنطن عرضت تقديم أموال لشراء احتكار إنتاج اللقاح في الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من أن الشركة نفت التقارير التي أشارت إلى أنها تسلمت عرضا فعليا موثقا من واشنطن.

وقال أحد مالكي الشركة لصحيفة ألمانية: إذا سارت الأمور على ما يرام، قد يطور اللقاح قبيل الصيف ومن ثم يفحص ويُجاز ليكون قابلا للتوزيع في الخريف.

وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، قال إن بلاده لن تسمح بشراء أبحاث حصرية ألمانية حول لقاح لفيروس كورونا المستجد، مؤكدًا، أن باحثين ألمان يقومون بدور رئيسي في تطوير لقاحات لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ولم يسم هايكو ماس، الجهات التي تسعى للحصول على تلك الأبحاث بشكل حصري، لكنه ربما يشير إلى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث أعلن وزير الداخلية الألماني، في وقت سابق، أن هناك عرضًا من الرئيس الأمريكي بشأن ذلك، بحسب سى إن إن.

وقال ماس في مقابلة مع مجموعة فانكي الإعلامية: "لا يمكننا السماح بوضع يريد فيه الآخرون حصرا الحصول على نتيجة أبحاثنا". وأكدت وزارة الخارجية الألمانية الاقتباس لـCNN.

وأضاف وزير خارجية ألمانيا، "لدينا جميعًا نفس الهدف الآن: إبطاء انتشار الفيروس وإنقاذ الأرواح. كل دولة تحاول حماية مواطنيها قدر الإمكان، اعتمادًا على الوضع على الأرض، وحتى بعض البلدان فرض قيود على السفر المؤقت، لذلك من المهم تنسيق هذه الإجراءات بشكل جيد داخل الاتحاد الأوروبي حتى لا يتم قطع سلاسل التوريد".

وتابع هايكو ماس "في الأزمة نشعر أكثر من أي وقت مضى بمدى اعتمادنا على بعضنا البعض. لهذا السبب نحن بحاجة إلى تعاون أكثر وليس أقل الآن"، "لقد تحدثت للتو عن هذا مع زملائي من كندا وكوريا الجنوبية والبرازيل وأستراليا. لكن هذا سيتم مناقشته أيضًا في دائرة G7. سنهزم هذا الفيروس معا فقط، وليس ضد بعضنا البعض".