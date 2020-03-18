اليوم السابع
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BBC: الهند تستبدل نغمة الهاتف للمتصل بمعلومات صحية عن كورونا لمدة 30 ثانية

الأربعاء، 18 مارس 2020 01:49 م
BBC: الهند تستبدل نغمة الهاتف للمتصل بمعلومات صحية عن كورونا لمدة 30 ثانية كورونا
كتبت رباب فتحى

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قالت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" إن الشركات الهندية تبنت خطوة لنشر الوعى حول وباء كورونا بإيعاز من الحكومة عن طريق تغيير نغمة الهاتف للمتصل بمعلومات حول الوباء وإرشادات للحماية منه.

 

وأوضحت أن النغمة التى سيسمعها المتصل عبارة عن رسالة مسجلة لمدة 30 ثانية تشمل معلومات وتعليمات وإرشادات.

 

وكانت شركات "بي إس إن إل" و"جيو" و"فودافون" من بين تلك الشركات التى تبنت الخطوة بعد أن طلبت الحكومة ذلك.

 

وتبدأ الرسالة بالتشغيل باللغة الإنجليزية، بسعال شخص، يسمعها المتصل بديلا عن سماع نغمة الهاتف المعتادة. إلا أن مواقع إلكترونية عدة نشرت طريقة لكتمان صوت تلك الرسالة بعد سيل من الشكاوى حول مدى الإزعاج الذى تسببه.

 

وتحتوى الرسالة على معلومات حول الفيروس وأعراضه وكيفية الوقاية منه لا يسمعها إلا المتصل.

 

وقالت كينجال بانديا-ويج، وهي صحفية في بي بي سي، بدلهي: "لقد مر تقريباً أسبوعاً منذ أن بدأنا بسماع هذه الرسالة بدلاً من نغمة الهاتف في مكالمات عديدة".

 

"لقد ساعدت الرسالة الناس على فهم المزيد عن أعراض كورونا وما يجب فعله إذا ظهرت عليهم تلك الأعراض".

 

وأضافت: " لكنها تثير القليل من الذعر بين أولئك الذين لديهم حالات قلق شديدة من فيروس كورونا مسبقاً".

 

وتابعت بانديا-وايج إنه منذ بدء تشغيلها في التاسع من الشهر الحالي، لم تحظَ تلك الخطوة بالتغطية الإعلامية الكافية، لكنها أثارت اهتمام البعض.

 

وفي اليوم التالي، أشارت العديد من المواقع الالكترونية إلى أنه عن طريق الضغط على المفتاح رقم واحد أو على علامة التصنيف، سيعود صوت الرنين العادي من جديد.

 

وكان المسافرون سارعوا في جميع أنحاء العالم للعثور على رحلات جوية للعودة إلى وطنهم مع تزايد عدد الحكومات التي تحث مواطنيها على العودة وإعلان البعض الآخر عن الإغلاق الوشيك للمطارات والحدود، بسبب وباء كورونا، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

 

 


وباء كورونا

كورونا

تفشى كورونا

الهند

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