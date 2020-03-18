اليوم السابع
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700 جنيه مكافأة للعاملين والف جنية لهيئة التدريس بجامعة بنى سويف

الأربعاء، 18 مارس 2020 03:16 م
700 جنيه مكافأة للعاملين والف جنية لهيئة التدريس بجامعة بنى سويف الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف
بنى سويف هانى فتحى

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قرر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأربعاء، صرف مكافأة 700 جنيها للعاملين الثابتين والمؤقتين بجميع كليات ووحدات الجامعة، و500 جنيه لكل عامل وفرد أمن مؤقت بالسركي والاستعانة بكافة كليات ووحدات الجامعة موجهاً الشكر لهم لما حققوه من انجازات داخل الجامعة.

كما قرر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، صرف مكافأة قدرها 1000 جنيه  لجميع أفراد الهيئة المعاونة لأعضاء هيئة التدريس ( المعيدين – والمدرسين المساعدين ) موجهاً الشكر لهم لما حققوه من انجازات داخل الجامعة.

وأعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف عن حزمة من المكافأت لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة موجهاً الشكر لهم لما يحققوه من خدمات داخل الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة فى بيان له أن تلك القرارات تأتي  نظراً لما يقومون به من جهود متميزة تنعكس على العملية التعليمية و لإنجازهم الأعمال المكلفين بها خلال الفترة الماضية ولحثهم على بذل المزيد من الجهد في سبيل الارتقاء بالجامعة وإعلاء شأنها بين الجامعات المصرية.

 
 

 


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