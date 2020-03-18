اليوم السابع
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5 مطالب عاجلة للمصدرين بعد أزمة كورونا وتوقف الطيران .. تعرف عليها

الأربعاء، 18 مارس 2020 08:00 ص
5 مطالب عاجلة للمصدرين بعد أزمة كورونا وتوقف الطيران .. تعرف عليها كورونا
كتبت سماح لبيب

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رفع رؤساء المجالس التصديرية اليوم  5 مطالب رئيسية عاجلة إلى وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع للوقوف بجانب قطاع الصادرات المصرية ومنع تأثرها بالأحداث الجارية فى كل دول العالم من انتشار فيروس كورونا ، والذى جاء على أثره أزمات كبيرة فى طرق النقل سواء الجوى أو البحرى ، مما يضعف من معدلات التصدير ، وطالبوا الوزيرة اليوم بوضع أولوية لقطاع التصدير الذى يعتبر ضمن استراتيجية الدولة فى ضخ المزيد من عوائد العملة الصعبة وزيادة معدلات التشغيل بالمصانع المصرية وجاء أبرزها : 
 
1 وضع برنامج استثنائى لتحفيز الصادرات خلال الـ3 شهور المقبلة وتنفيذة سريعا من الحكومة للمصدرين. 
2  إعادة فتح خطوط الشحن البرية خاصة مع الدول الإفريقية .
3 سرعة رد مستحقات الشركات المصدرة من وزارة المالية لدى صندوق تنمية الصادرات مع اقتراح السداد من موازنة الصندوق للعام الحالي 2019/2020 . 
4 تأجيل سداد الأقساط الضريبية على الشركات لفترة محددة وبدون فوائد.
5  تخفيض شركة مصر للطيران أسعار الشحن خاصة فى ظل قرار الشركة بمضاعفة الأسعار مؤخرا وبصفة خاصة لأسواق الدول العربية .
 
وجاء أبرز قرارات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بتكليف جهاز التمثيل التجارى ومكاتبه بالخارج بتحقيق مزيد من التواصل بين المنتجين والمصدرين المصريين ونظرائهم بالخارج خاصة فى ظل صعوبة السفر والتنقل بسبب وقف رحلات الطيران فى العديد من دول العالم وذلك بهدف الحفاظ على التواجد المصرى بالأسواق الخارجية .
 
وقالت جامع إن الوزارة بدأت فى تنفيذ خطة تحرك عاجلة لتقليل الاثار السلبية لهذه الازمة العالمية على قطاعى الصناعة والتجارة، من خلال التواصل مع كافة المصانع للتأكد من توافر مستلزمات الانتاج وبصفة خاصة المستوردة منها لضمان استمرار عمليات التشغيل وعدم توقف حركة الانتاج، وكذا متابعة انتظام سلاسل التوريد بين كافة حلقات الصناعة، فضلا عن تكليف كافة اجهزة الوزارة بتقديم مزيد من الدعم والمساندة اللازمة لمجتمع الأعمال.

اخبار الاقتصاد

توقف الطيران

الصادرات المصرية

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