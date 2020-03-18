اليوم السابع
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12 إجراء اتخذته الحكومة لمواجهة فيروس كورونا خاصة بالمحافظات السياحية

الأربعاء، 18 مارس 2020 11:43 ص
12 إجراء اتخذته الحكومة لمواجهة فيروس كورونا خاصة بالمحافظات السياحية كورونا
كتبت هند مختار

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عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لمتابعة سير الإجراءات الحُكومية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المُستجد، وآليات الإستعداد والجاهزية فى هذا الصدد.

 

ويرصد "اليوم السابع"، أبرز الإجراءات التى اتخذتها الدولة مؤخرا لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنها..

 

1- وقف الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين.

 

2- تعليق الأحداث الرياضية، والفعاليات وحركة الطيران، والعروض الفنية.

 

3- العزل الذاتي لمدة 14 يوماً للقادمين من العمرة منذ أول مارس.

 

4 - فحص جميع القادمين بالكاشف السريع.

 

5- استلام 27 ألف كاشف سريع ومن المقرر أن يتم استلام 75 ألف كاشف سريع آخر.

 

6 - إجراءات احترازية بالمحافظات السياحية، وهي: الأقصر، أسوان، جنوب و منع مغادرة أى فرد من الأطقم العاملة فى المنشآت السياحية لمدة 14 يوماً اعتباراً من 16 مارس الجارى.

 

7 - تطهير كافة المنشآت السياحية وكذلك المرافق الحكومية وغير الحكومية بتلك المُحافظات.

 

8 - عدم استقبال حركة السياحة الداخلية لمدة 14 يوما من تاريخ مغادرة آخر سائح للمحافظة. 

 

9 - التزام المنشآت السياحية بالمتابعة الصحية والإبلاغ عن أية أعراض تظهر على أي فرد من أطقمها

 

10- حصر جميع الأفواج السياحية على متن البواخر السياحية وسحب عينات من جميع الأفراد على متنها سواء من العاملين أو الأفواج السياحية.

 

11 - تكثيف أعمال التطهير بجميع المرافق العامة والأسواق ودور العبادة، مع مضاعفة أعمال التقصي وتكثيف حملات التوعية

 

12- دعت وزيرة الصحة إلى اعتبار يوم الجمعة يوماً مخصصاً للتطهير الأسبوعى لجميع الأماكن فى سائر أنحاء الجمهورية.

 

 

 


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