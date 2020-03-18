وقف رحلات البالون الطائر بالأقصر حتى 31 مارس ضمن خطط مكافحة فيروس كورونا

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت إدارة مطار البالون الطائر بمحافظة الأقصر بالبر الغربى، أنه قررت سلطة الطيران المدنى وقف رحلات البالون من فجر يوم الأربعاء 18 مارس الجارى وحتى يوم 31 مارس، وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا.

وكانت قد شهدت سماء محافظة الأقصر، الأحد الماضى، عودة رحلات البالون الطائر بعد توقف دام 4 أيام نظراً لسوء الحالة الجوية وشدة الرياح بالسماء والتقلبات الجوية، حيث حلقت فى سماء الأقصر 18 رحلة بالون تقل على متنها حوالي 360 سائح أجنبي من مختلف الجنسيات، وذلك للاستمتاع بسحر المعابد الفرعونية والطبيعة الخلابة من السماء، حيث أقلعت الرحلات من أرض مطار البالون الطائر غرب المحافظة، وقبيل انطلاق الرحلات في السماء حصلت على الضوء الأخضر والموافقة من مفتشي العمليات الجوية بسلطة الطيران المدنى، أن الطقس مناسب تماماً للإقلاع لكافة الرحلات.

وخرجت كافة رحلات البالون الطائر إلي قلب سماء غرب الأقصر بصورة طبيعية تماماً للاستمتاع بسحر الحضارة الفرعونية فى البر الغربى، مع اعتدال حركة الطقس في سماء المدينة في الشتاء الدافئ بصعيد مصر، حيث قالت مصادر بأرض مطار البالون الطائر بالمحافظة، أنه أثبتت رصدة مطار الأقصر الدولى أن حركة الرياح تناسب انطلاق كافة الرحلات بصورة طبيعية تماماً، وحصل السائحون المشاركون فى الرحلات على قدر كبير من المتعة والسعادة الغامرة بالتحليق فى سماء الأقصر، وتعتبر رحلات البالون الطائر من أبرز رحلات المغامرة التى يقبل عليها السائحون من مختلف أنحاء العالم لدى زيارتهم للمحافظة، بهدف التمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة والتأمل فى الحضارة المصرية القديمة، حيث الآثار الشامخة التي يمكن رؤيتها من السماء والشعور بعظمتها وكبر حجمها، بالإضافة إلى المعابد المهيبة ومقابر الملوك العظماء.

وكانت قد شهدت محافظة الأقصر بدءاً من يوم الأربعاء الماضى، إصدار قرار من سلطة الطيران المدنى بإلغاء رحلات البالون الطائر من الخروج بأرض مطار البالون الطائر بالبر الغربى، وذلك لسوء الأحوال الجوية وشدة سرعة الرياح، بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تقلبات جوية فى مختلف أنحاء الجمهورية، حيث أصدر ملاح الشركة المصرية للطائرات قرار بعدم التحليق فى سماء المحافظة.