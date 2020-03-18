اليوم السابع
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الأربعاء، 18 مارس 2020 09:33 ص
خالد صلاح
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وزير خارجية باكستان يعزل نفسه ذاتيا بعد عودته من الصين

الأربعاء، 18 مارس 2020 09:26 ص
وزير خارجية باكستان يعزل نفسه ذاتيا بعد عودته من الصين وزير الخارجية الباكستانى شاه محمود قريشى
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قال وزير الخارجية الباكستانى شاه محمود قريشى اليوم الأربعاء، إنه يخضع لعزل ذاتى عقب عودته من زيارة إلى الصين.
وأضاف قريشي - في تصريح لقناة "سماء تي في" الباكستانية - أنه قبيل مغادرته باكستان تم إجراء تحليل فيروس كورونا له وأيضا عند وصوله الصين وكلاهما ثبت سلبيتهما، كما تم إجراء تحليل دم عقب اجتماعه مع الرئيس الصيني "شي جين بينج" إلا أنه لم تظهر نتيجته بعد.
وأشار قريشي إلى أنه قرر عزل نفسه ذاتيا كإجراء احترازي لبضعة أيام، موضحا أنه سيجري تحليلا آخر في غضون خمسة أيام.
وكانت الحكومة الباكستانية قد ناشدت جميع الأشخاص القادمين من خارج البلاد بعزل أنفسهم ذاتيا تحسبا لإصابتهم بفيروس كورونا المستجد.


باكستان

شاه محمود قريشى

عزل ذاتى

كورونا فى باكستان

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