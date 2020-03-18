اليوم السابع
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وزير المالية السعودى: اتخذنا إجراءات للحد من تأثير انخفاض أسعار النفط

الأربعاء، 18 مارس 2020 10:34 م
وزير المالية السعودى: اتخذنا إجراءات للحد من تأثير انخفاض أسعار النفط وزير المالية السعودى
كتب رامى محيى الدين

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قال وزير المالية السعودى محمد الجدعان، أن الحكومة السعودية تتخذ تدابير مالية احترازية للحد من تأثير انخفاض سعر النفط، وسنتخذ إجراءات إضافية للتعامل مع انخفاض سعر النفط، ونعمل على إجراءات للتعامل مع تبعات وباء كورونا.

وأكد أن الحكومة السعودية ستوفر كافة المتطلبات الإضافية لمواجهة كورونا، وأنها أقرت خفضا جزئيا في ميزانيتها بنحو 50 مليار ريال وأن الخفض الجزئي في الإنفاق للمجالات الأقل تأثيرا اجتماعيا واقتصاديا، مؤكدا أننا لدينا المرونة لاتخاذ التدابير والإجراءات في مواجهة الصدمات الطارئة.

وأشار وزير المالية السعودى، إلى أن مركز المملكة المالى قوى وأنها حافظت على احتياطيات ضخمة للتعامل مع التحديات، وأنها تتخذ تدابير مالية احترازية لمواجهة تداعيات كورونا، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

وانخفضت الأسهم الأوروبية بوجه عام الاثنين، لتدفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبى القياسى إلى سوق هابطة مع تفاقم المخاوف بشأن ركود عالمى بفعل عزل فى شمال إيطاليا بسبب تفشى فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط 30 %.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبى 6.1%، ليدخل إلى سوق تتسم بالهبوط والتى عادة ما يتم تعريفها بأنه انخفاض 20%  من أعلى مستوى على الإطلاق.

وتراجع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطانى الزاخر بشركات السلع الأولية فى لندن 8%  مع تراجع أسهم بي.بى ورويال داتش شل بما يزيد عن 20 %.

وتصدر سهم تولو أويل قائمة الأسهم المنخفضة على المؤشر ستوكس 600 مع تراجعه 57%.

ونزل مؤشر قطاع النفط والغاز الأوروبى 7.3%  مع هبوط حر لأسعار النفط بعد أن بدأت السعودية حرب أسعار عبر تقليص أسعارها الرسمية لبيع الخام ووضع خطط لزيادة كبيرة فى إنتاج الخام الشهر المقبل.

 


المالية السعودية

السعودية

اسعار النفط

كورونا

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