اليوم السابع
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وزير القوى العاملة يجتمع مع اتحاد الصناعات وقرار مهم للعاملين بالقطاع الخاص خلال ساعات

الأربعاء، 18 مارس 2020 02:37 م
وزير القوى العاملة يجتمع مع اتحاد الصناعات وقرار مهم للعاملين بالقطاع الخاص خلال ساعات محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب

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يعقد محمد سعفان وزير القوى العاملة، منذ قليل، اجتماعا مع اتحاد الصناعات، للتشاور حول إصدار قرار يتعلق بالعاملين بالمصانع والعاملين فى الدولة بالقطاع الخاص.
 
 
وأكد وزير القوى العاملة، أن الدولة تحاول أن تأخذ قرارات سريعة في ظل أزمة فيروس كورونا، وتعطل أعمال البعض، موضحاً أن هناك آلية للتشغيل من المنازل كإجراء احترازى ضد الفيروس، لنتجنب الوصول إلى سيناريو لا نرغب فى الوصول إليه، موضحاً أنه سيتم غلق أى مصنع إجبارياً فى حالة عدم احترامه للقرارات التى سيتم اتخاذها، لمدة 14 يوم وسيتم بعدها بحث تعويضهم.
 
كان وزير القوى العاملة محمد سعفان، قد وجه بصرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المستفيدة والمسجلة بقواعد بيانات مديريات القوى العاملة بالمحافظات، قدرها 500 جنيه تصرف من خلال مكاتب البريد التابعة لمحل إقامة كل عامل، للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل هذه الفئة فى ضوء الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد، وما تعانيه العمالة غير المنتظمة، وفى إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أى تداعيات لفيروس كورونا المستجد.
 
 
كما وافق الوزير علي صرف إعانة وفاة لصالح ورثة العمالة غير المنتظمة المتضررين من  جميع حالات حوادث الطرق التي أدت إلي الوفاة ، من وإلي العمل ، فضلا عن شمول هذه الفئة المسجلة المستحقة التي تم حصرها في حملة "حماية" ، وكذلك العمالة غير المنتظمة بالقري الأكثر احتياجا بوليصة التأمين علي الحياة "أمان.
 
 

 


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