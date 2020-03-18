وزير العدل يكرم 21 قاضيا الأكثر فصلا فى القضايا على مستوى الجمهورية

كتب إبراهيم قاسم

التقى اليوم وزير العدل بعدد 21 من قضاة المحاكم الابتدائية والجزئية على مستوى الجمهورية، وذلك تكريماً لهم على ما أوضحته إحصائيات انجاز القضايا، وتحقيقهم أعلى نسبة فصل بأحكام قطعية منهية للخصومة، وذلك فى الأحكام الجنائية والمدنية والأحوال الشخصية والعمال بدرجاتها المختلفة.

وخلال اللقاء، ثمن وزير العدل هذا الجهد المتميز، مطالبا بالاستمرار في بذل المزيد من الجهد تحقيقا للعدالة الناجزة.

وذلك في إطار المتابعة المستمرة التي يقوم بها المستشار عمر مروان وزير العدل، لمعدلات إنجاز القضايا في المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، وذلك تحقيقا لمبدأ العدالة الناجزة الذى تتبناه وزارة العدل وتعمل على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات تؤدى الى تحقيقه، ومنها تحفيز القضاة المجيدين في أعمالهم وتوفير بيئة العمل المناسبة التي تساعدهم على زيادة معدلات الفصل في الدعاوى.