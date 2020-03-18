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وزير الصحة الكويتى: شفاء 3 مصابين بفيروس كورونا وإجمالى المتعافين 15 حالة

الأربعاء، 18 مارس 2020 08:47 ص
وزير الصحة الكويتى: شفاء 3 مصابين بفيروس كورونا وإجمالى المتعافين 15 حالة باسل الصباح وزير الصحة الكويتى
كتب ــ محمد عبد العظيم

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أعلن وزير الصحة الكويتى الدكتور باسل الصباح، اليوم الأربعاء، عن شفاء 3 مصابين بفيروس كورونا المستجد، موضحا أن إجمالى عدد المتعافين من هذا الفيروس داخل البلاد وصل إلى 15 حالة. 

وكان نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجار الله، قد أعلن أمس الثلاثاء، تبرع بلاده بـ40 مليون دولار، إلى منظمة الصحة العالمية، لدعم جهودها فى مكافحة فيروس (كورونا المستجد- كوفيد 19)، وأضاف فى بيان صحفى - أن التبرع يأتى فى إطار جهود الكويت المبذولة لمكافحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) على المستويين المحلى والدولي، وبتوجيهات سامية من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأوضح أن منظمة الصحة العالمية ستتولى توزيع هذا التبرع لدعم برامجها فى هذا المجال، إضافة إلى دعم الدول التى تتطلب أوضاعها الصحية تقديم المساعدة فى هذا الإطار.
 
أعلن مصدر كويتى، مطلع قيام وزارة الصحة الكويتية بتوقيع 12 عقدًا بالأمر المباشر بقيمة 13.5 مليون دينار لتوفير أدوية لمواجهة فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد - 19). 
 
وقال المصدر - فى تصريح لصحيفة (الأنباء) الكويتية، الثلاثاء، "إن تلك التعاقدات تستهدف تعزيز المخزون الاستراتيجى من المعدات وأجهزة الفحص، والأدوية الخاصة بمواجهة الفيروس، موضحًا أن بعض العقود تشمل توريد أجهزة طبية ومعدات وأدوية لمواجهة الفيروس، والتى ستصل إلى وزارة الصحة فى المستقبل القريب".
 
وأشار إلى أنه رغم تعطيل العمل فى الجهات الحكومية، إلا أن ديوان المحاسبة يدرس تلك العقود المباشرة، لسرعة توقيعها والتوريد إلى وزارة الصحة.

 

 


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