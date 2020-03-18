وزير الصحة الكويتى: ارتفاع حالات الشفاء من (كورونا) إلى 12 حالة

أعلن وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الأربعاء، شفاء 3 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الكويت، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 15 حالة.
وقال الشيخ باسل الصباح – في بيان صحفي - إن التحاليل والفحوصات المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء هذه الحالات الثلاث من الفيروس، وهم كويتيون (مواطنتان ومواطن).
وأشار إلى أنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين ب(كورونا)، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.
وزير الصحة الكويتى: ارتفاع حالات الشفاء من (كورونا) إلى 12 حالةالأربعاء، 18 مارس 2020 09:00 ص
وزير الصحة الكويتى باسل الصباح
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أعلن وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الأربعاء، شفاء 3 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الكويت، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 15 حالة.
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