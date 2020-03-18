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وزير الإعلام: لا صحة لعزل محافظات حتى الآن والمعلومات الدقيقة تخرج من الحكومة

الأربعاء، 18 مارس 2020 03:22 م
وزير الإعلام: لا صحة لعزل محافظات حتى الآن والمعلومات الدقيقة تخرج من الحكومة أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام
كتب محمد السيد

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أكد أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، أنه لا صحة لعزل محافظات حتى الآن وأنه لا صحة لعزل شرم الشيخ، مضيفا أن المعلومات الدقيقة ستخرج من الحكومة.

 

 وناشد أسامة هيكل فى بيان له، الجميع عدم الاستجابة لأى شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

 

وكان أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، استقبل بمقر الوزارة ظهر اليوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر چوناثان ر. كوهين، لبحث سبل التنسيق وأوجه التعاون المشترك من أجل رسم صورة أوضح عن عمل الإعلام فى مصر الآن بحضور المستشار الإعلامى للسفارة سام ويربيرج.

 

وأشار أسامة هيكل إلى الفرق بين وزارة الإعلام فى السابق ووزارة الدولة للإعلام فى التشكيل الحالى، فى إجابة حول تساؤل السفير عن الفرق بين الوزارة فى السابق والآن، متابعا: "الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أصدر توجيهاته للحكومة بالعمل على تعزيز الشفافية والمصداقية واستعادة ثقة المتابعين، لمواجهة الشائعات المنظمة على وسائل التواصل الاجتماعى وتقديم الدولة فى صورة حقيقية وجديدة تعتمد على المصارحة والمباشرة فى مختلف الملفات".

 

وأكد هيكل أن الخطاب الإعلامى للحكومة قد اختلف فى الآونة الأخيرة، وأن دوره هو تعزيز الشفافية والمصداقية للحكومة من خلال توفير المعلومات الحقيقية فى أسرع وقت ممكن.

 

كما استعرض هيكل دور الإعلام الإلكترونى والجديد فى العالم ومدى تأثيره السلبى على الصحف ومحاولات الهيكلة والتطوير الجارية بالتوجه للصحافة الرقمية والخطط التسويقية لوقف الخسائر.

 

وتساءل كوهين عن التعامل الإعلامى المصرى فيما يخص انتشار فيروس كورونا، وهو ما رد عليه هيكل ليؤكد أنه تم الاتفاق على رسم سيناريوهات مختلفة للأزمة تعتمد على مواجهة الرأى العام مباشرة بالحقائق واتخاذ التدابير الاحترازية الكافية بالتنسيق بين وزارات الدفاع والصحة والسياحة والطيران، متابعا:" نخاطب المجتمع من خلال قرارات واضحة أولها تعليق الدراسة، ونشر رسائل لتوعية المجتمع بخطورة الحدث، وعدم الاستهتار به واتخاذ إجراءات فعلية على الأرض بتقليل التجمعات والبقاء فى المنازل وتخفيض العمالة بالأجهزة الحكومية".

 

وأضاف المستشار الإعلامى للسفارة سام ويربيرج إننا نهتم بالمعلومات الصحيحة عن مصر من خلال وسائل الإعلام ومن خلال المنصات الإعلامية.

 

وأكد هيكل على أن المعلومات التى تصدر عن الدولة وعن وزارة الإعلام يتم نشرها فى كافة وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية وهى الطريقة الوحيدة لمواجهة الشائعات، مشيرا إلى اتخاذ الحكومة قرارًا بتعليق الرحلات وإغلاق المطارات بالتنسيق مع كافة الدول سواء لإجلاء السياح فى مواعيدهم أو لعودة المصريين لبلادهم.

 


وزارة الإعلام

اسامة هيكل

اخبار مصر

شرم الشيخ

المحافظات

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