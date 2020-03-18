اليوم السابع
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والمخالطين يظلوا 14 يوما بعد مغادرة آخر سائح..

وزير الإعلام: السائحون يغادرون البلاد حسب جداول برامجهم

الأربعاء، 18 مارس 2020 05:04 م
وزير الإعلام: السائحون يغادرون البلاد حسب جداول برامجهم اسامه هيكل وزير الدوله للاعلام
كتب محمد السيد

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أكد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، أن السائحين يغادرون حسب جداول برامجهم، وأن المخالطين لهم من العاملين بالفنادق والبازارات وغيرها ممن يقيمون خارج مدينة شرم الشيخ سيظلوا بداخل المدينة 14 يوما عقب مغادرة آخر سائح.
 
وكان أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، أكد أنه لا صحة لعزل محافظات حتى الآن وأنه لا صحة لعزل شرم الشيخ، مضيفا أن المعلومات الدقيقة ستخرج من الحكومة، قائلا: "أشدد على أن المعلومات الدقيقة ستخرج من الحكومة، وأناشد الجميع عدم الاستجابة لأي شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي".
 
وكان أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، استقبل بمقر الوزارة ظهر اليوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر چوناثان ر. كوهين، لبحث سبل التنسيق وأوجه التعاون المشترك من أجل رسم صورة أوضح عن عمل الإعلام فى مصر الآن بحضور المستشار الإعلامى للسفارة سام ويربيرج.
 
وأشار أسامة هيكل إلى الفرق بين وزارة الإعلام فى السابق ووزارة الدولة للإعلام فى التشكيل الحالى، فى إجابة حول تساؤل السفير عن الفرق بين الوزارة فى السابق والآن، متابعا: "الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أصدر توجيهاته للحكومة بالعمل على تعزيز الشفافية والمصداقية واستعادة ثقة المتابعين، لمواجهة الشائعات المنظمة على وسائل التواصل الاجتماعى وتقديم الدولة فى صورة حقيقية وجديدة تعتمد على المصارحة والمباشرة فى مختلف الملفات".
 
وأكد هيكل أن الخطاب الإعلامى للحكومة قد اختلف فى الآونة الأخيرة، وأن دوره هو تعزيز الشفافية والمصداقية للحكومة من خلال توفير المعلومات الحقيقية فى أسرع وقت ممكن.
 
وأكد هيكل على أن المعلومات التى تصدر عن الدولة وعن وزارة الإعلام يتم نشرها فى كافة وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية وهى الطريقة الوحيدة لمواجهة الشائعات، مشيرا إلى اتخاذ الحكومة قرارًا بتعليق الرحلات وإغلاق المطارات بالتنسيق مع كافة الدول سواء لإجلاء السياح فى مواعيدهم أو لعودة المصريين لبلادهم.
 
 
 

الاعلام

كورونا

شرم الشيخ

السياحه

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