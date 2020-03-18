وزير الإسكان يكشف تفاصيل خطة الوزارة لحماية العاملين بأجهزة المدن من فيروس كورونا

كتب أحمد حسن

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن ديوان عام الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة المدن الجديدة، وكذا الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركاتها التابعة، تتخذ جميع الاحتياطات اللازمة والإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لحماية ووقاية العاملين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، من خلال اللجان المشكلة لمواجهة الأزمات والكوارث، وذلك فى إطار الجهود المبذولة من جميع جهات الدولة لمكافحة انتشار الفيروس.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن الإجراءات تشمل، تكثيف حملات التوعية من خلال المنشورات واللوحات الإرشادية، وتعقيم وتطهير المكاتب والمصاعد والسيارات، ولا سيما مكاتب خدمة المواطنين، وتعقيم الجهات الخدمية.

وأوضح المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن، أنه فى مقر رئاسة الهيئة تم تكثيف حملات التوعية من خلال المنشورات واللوحات الارشادية، وتم التعاقد مع شركة نظافة تتولى تطهير وتعقيم المبنى بالكامل، مع متابعة تطهير وتعقيم المصاعد والسلالم بصفة دوية باستخدام المنظفات الموصى بها من وزارة الصحة، بجانب قيام الإدارة الطبية بالهيئة بتفعيل خدمة الرسائل النصية ورسائل الواتس أب للتنبيه على العاملين، بالتوجه مباشرة للإدارة الطبية أو مستشفى حميات إمبابة، عند الشعور بأي أعراض برد أو الاشتباه في فيروس كورونا، بينما تقوم إدارة الحركة بالهيئة بتعقيم وتطهير جميع وسائل نقل العاملين بشكل دوري.

وأضاف نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، أن أجهزة المدن الجديدة تقوم باتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، من بينها تعقيم مقر الجهاز بالكامل، والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، والإدارات المماثلة، وتوفير الكمامات والأدوات الخاصة بالنظافة، للقضاء علي أي تلوث، وذلك حرصاً من كل جهاز علي صحة العاملين والعملاء.

كما قام مسئولو كل جهاز بتوفير مستلزمات ومواد التعقيم، والمطهرات، ويقوم فريق الرش بالمرور على جميع إدارات الجهاز، وتعقيم كل المكاتب والحمامات وخاصة مركز خدمة المواطنين، ووضع اللافتات الإرشادية لزيادة الوعى الصحى للموظفين، ومتابعة جميع التعليمات والقرارات والبيانات من خلال التواصل الاجتماعى.

وأوضح أن أجهزة المدن الجديدة تقوم بشن حملات مكبرة لغلق المراكز والسناتر التعليمية، وذلك فى إطار السياسة العامة التى تنتهجها الدولة لمنع أى تجمعات، وتنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات الكبيرة للوقاية من فيروس كورونا.

وقال المهندس عبدالمطلب ممدوح: اتخذت بعض الأجهزة عدة إجراءات احترازية وقائية تتمثل فى تطهير وتعقيم وسائل النقل الداخلى والخارجى يومياً، وتوعية السكان بطرق الوقاية من فيروس كورونا، وإطلاق حملة لتوعية العاملين بمخاطر الفيروس، وطرق الوقاية منه، ووضع بعض التعليمات الإرشادية، والتشديد على العاملين والمترددين على المكان بضرورة تنفيذ التعليمات حفاظا على صحة الجميع.

وأوضح المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه تم تنفيذ حملات توعوية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، بجميع شركات مياه الشرب والصرف الصحى، وتم تعليق اللافتات والبانرات التوعوية، كما قامت فرق التعقيم والتطهير فى كل شركات مياه الشرب والصرف الصحى، بتطهير وتعقيم مكاتب الموظفين، وخدمة العملاء، وغيرها من المبانى التابعة للشركات، حماية للعاملين، والمترددين.