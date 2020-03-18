اليوم السابع
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الأربعاء، 18 مارس 2020 05:46 م
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واشنطن تستعد لتفرض عقوبات على إيران فى قطاع البتروكيماويات

الأربعاء، 18 مارس 2020 04:56 م
واشنطن تستعد لتفرض عقوبات على إيران فى قطاع البتروكيماويات ترامب
إبراهيم سعيد

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ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن واشنطن تستعد لفرض عقوبات جديدة على إيران فى قطاع البتروكيماويات.

 

ومن جانب أخر، أعلنت السفارة الأمريكية في العاصمة الكورية الجنوبية سول، اليوم الأربعاء، أنها ستلغي مواعيد المقابلات الدورية لإصدار تأشيرات الهجرة وتأشيرات غير المهاجرين ابتداء من يوم غد الخميس.
 
 
وذكرت السفارة - في بيان صحفي نقلته وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية - أن وزارة الخارجية الأمريكية ستوقف إصدار التأشيرات العادية في الدول التي رفعت الوزارة مستويات التحذير من السفر إليها إلى المستوى الثاني أو الثالث أو الرابع؛ وذلك من أجل مواجهة التحديات التي تفرضها الجائحة العالمية الناتجة عن انتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).
 
 
وأشارت السفارة إلى أن هذا القرار لن يؤثر على برنامج الإعفاء من التأشيرة.
 

ومن جهة أخرى، صرح المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي أمس الثلاثاء، بأن كوريا الجنوبية قامت بتصدير 51 ألفًا من أدوات تشخيص الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن مسؤول في المكتب الرئاسي قوله إن 17 دولة طلبت رسميًا عبر قنوات حكومية من كوريا الجنوبية تصدير أدوات التشخيص، مضيفا أن هذا التصدير يمثل تعاونا دوليا هاما في جهود مكافحة فيروس "كورونا الجديد".

 

 


طهران

ايران

ترامب

عقوبات امريكا على ايران

الرئيس الامريكي

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