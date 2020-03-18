هيرميس تحقق 4.8 مليار جنيه إيرادات..و1.4 مليار أرباح فى 2019

كتب هانى الحوتى

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس، عن النتائج المالية والتشغيلية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، حيث بلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية 1.4 مليار جنيه خلال عام 2019 بزيادة سنوية 36%، مدفوعًا بنمو الإيرادات بمعدل سنوي 20% لتبلغ 4.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة.

ويعكس نمو إيرادات الشركة خلال عام 2019 الأداء القوي لقطاعي بنك الاستثمار والتمويل غير المصرفي، حيث ارتفعت إيرادات قطاع بنك الاستثمار بمعدل سنوي 12% لتبلغ 3.6 مليار جنيه خلال عام 2019، بينما ارتفعت إيرادات قطاع التمويل غير المصرفي بنسبة سنوية بلغت 52% لتسجل 1.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة، وذلك في ضوء نمو إيرادات شركة تنمية للتمويل متناهي الصغر بمعدل سنوي 66% لتبلغ مليار جنيه في عام 2019.

وفي هذا السياق أشاد كريم عوض الرئيس التنفيذى للمجموعة المالية هيرميس، بالتقدم الذي أحرزته الشركة على صعيد تنمية باقة منتجات قطاع التمويل غير المصرفي خلال العام، والتي أصبحت تضم خدمات التأجير التمويلي، والتمويل متناهي الصغر، والتمويل الاستهلاكي المدعوم بتكنولوجيا الخدمات المالية، والتمويل العقاري، والتخصيم، والتي ستشمل خدمات التأمين خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيساهم في منح الشركة المرونة والقدرة على تجاوز مختلف التحديات التي تواجهها الأسواق الإقليمية والعالمية مع تعزيز ربحيتها.

وارتفع دخل الشركة من الأتعاب والعمولات بمعدل سنوي 23% ليبلغ 3.4 مليار جنيه خلال عام 2019، حيث مثل 71% من إجمالي إيرادات المجموعة خلال نفس الفترة، وذلك على خلفية نمو إيرادات المحاور الثلاثة للأتعاب والعمولات.

بلغت إيرادات قطاعي الترويج وتغطية الاكتتاب والوساطة في الأوراق المالية (Sell-Side) 1.5 مليار جنيه خلال عام 2019، وهو نمو سنوي بمعدل 9%، ويعكس ذلك نمو إيرادات قطاع الوساطة في الأوراق المالية بمعدل سنوي 16% ليسجل 1.2 مليار جنيه؛ بفضل ارتفاع عمولات الوساطة بأسواق السعودية والكويت والإمارات والأسواق المبتدئة وكذلك المردود الإيجابي لقطاع المنتجات المهيكلة (Structured Products)، وهو ما ساهم في الحد من أثر تراجع إيرادات قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بنسبة سنوية 10% لتبلغ 328 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك على الرغم من تنوع وزيادة عدد الصفقات التي قام فريق القطاع بتنفيذها خلال العام.

وأوضح عوض، فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، أن الشركة شهدت خلال العام العديد من الإنجازات على صعيد قطاعي الترويج وتغطية الاكتتاب والوساطة في الأوراق المالية (Sell-Side)، حيث واصل قطاع الوساطة في الأوراق المالية احتلال مركز الصدارة في أسواق مصر وأبو ظبي ودبي وناسداك دبي والكويت، وذلك مع زيادة الحصة السوقية للقطاع في أسواق نيجيريا وكينيا وباكستان.

وأشار عوض، إلى نجاح فريق الترويج وتغطية الاكتتاب في تقديم خدماته الاستشارية في سلسلة من الطروحات العامة الأولية في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق الناشئة والمبتدئة، فضلاً عن قيامه بدور مدير الطرح المشترك في الصفقة التاريخية للطرح العام لأسهم شركة أرامكو.

كما أضاف عوض إلى إحراز الشركة تقدمًا آخر على صعيد صفقات ترتيب الدين، حيث نجح الفريق في إتمام عملية توريق قصيرة الأجل وتنفيذ عملية طرح سندات قصيرة الأجل، وهي الأولى من نوعها في السوق المصري، فيما يعكس قدرة الشركة على مواكبة وتوظيف القواعد والإجراءات التنظيمية مع تقديم كل ما هو جديد وابتكاري على ساحة خدمات التمويل المصرية.

ومن جانب آخر، ارتفعت إيرادات قطاعي إدارة الأصول والاستثمار المباشر (Buy-Side) بمعدل سنوي 15% لتبلغ 624 مليون جنيه في عام 2019، ويعكس ذلك نجاح تخارج شركة «فورتكس انيرجي» من محفظة مشروعات طاقة الرياح خلال الربع الأول من عام 2019، وهو ما أثمر عن تسجيل قطاع الاستثمار المباشر إيرادات بقيمة 341 مليون جنيه، بزيادة سنوية ملحوظة بلغت نسبتها 133%. وقد ساهم ذلك في الحد من أثر تراجع إيرادات قطاع إدارة الأصول بمعدل سنوي 29% إلى 283 مليون جنيه خلال عام 2019.

وارتفعت إيرادات أدوات الخزانة وعمليات سوق المال بنسبة سنوية 14% لتبلغ 1.4 مليار جنيه خلال عام 2019، حيث مثلت 29% من إجمالي إيرادات المجموعة المالية هيرميس خلال نفس الفترة، زيعكس ذلك مردود ارتفاع أرباح الفائدة ونمو أرباح عمليات سوق المال.

وشهد عام 2019 ارتفاع المصروفات التشغيلية للمجموعة بنسبة سنوية قدرها 17% لتبلغ 3.0 مليار جنيه. ويعكس ذلك زيادة الرواتب نتيجة ارتفاع عدد الموظفين بشركة "تنمية" مقارنة بالعام السابق، بالإضافة إلى ارتفاع مصروفات العاملين المتغيرة والمصاحبة لنمو إيرادات الشركة، علاوةً على ارتفاع المصروفات التشغيلية لقطاع التمويل غير المصرفي وشركة "تنمية" على وجه التحديد.

في ضوء الأوضاع السياسية الراهنة وحالة عدم الاستقرار التي تواجهها لبنان، قررت المجموعة المالية هيرميس إعادة تقييم القيمة العادلة لحصتها في بنك الإعتماد اللبناني وخفض القيمة العادلة لهذا الاستثمار بنسبة 36٪ من خلال قائمة الدخل الشامل الاخرى في القوائم المالية عن السنة المالية 2019، علماً بأن الشركة ستواصل تقييم تطور الأوضاع في لبنان واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة عند الضرورة.

ومع ارتفاع الإيرادات بمعدل يتجاوز نمو المصروفات التشغيلية، ارتفع صافي الأرباح التشغيلية بمعدل سنوي 26% إلى 1.8 مليار جنيه خلال عام 2019، وبالتالي وصل صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية إلى 1.4 مليار جنيه، بزيادة سنوية بلغت نسبتها 36%.

وأحرزت الشركة تقدمًا ملحوظًا على صعيد تنمية نتائج قطاعي خدمات بنك الاستثمار والتمويل غير المصرفي، حيث نجح القطاعان في تحقيق إيرادات مرتفعة وتسجيل معدلات ربحية متميزة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، بفضل نموذج الأعمال القوي الذي تنفرد به الشركة، وكفاءة أنشطتها التشغيلية، بالإضافة إلى تنوع أعمالها بصفة مستمرة.