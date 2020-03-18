هل تقى المشروبات الكحولية من فيروس كورونا؟.. منظمة الصحة العالمية تجيب

كتب ـ وليد عبد السلام

قالت منظمة الصحة العالمية، إن تناول المشروبات الكحولية لا يقي من عدوي فيروس كورونا ولا يكون علاجا لها عند الإصابة بها، وأضافت في منشور لها: قلل من إصابتك بعدوي كورونا من خلال غسيل اليد بالماء والصابون أو فركها بمطهر كحولي وتغطية الأنف والفم والعين واستعمال المناديل عند العطس مع تجنب المخالطة القريبة لأى شخص يعاني من الحمي والسعال.

قال الدكتور أمجد الخولى، المستشار الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن توصيات المنظمة حول كورونا ما زالت كما هى، موضحًا: "ما زلنا نتعامل مع نفس الفيروس ولم يحدث تحور أو تغيير جينى فيه حتى الآن، وكل الدول مطالبة بشكل قوى التأكد من اكتشاف الحالات بشكل سريع وإجراء الفحص المخبرى بدقة، وكسر حركة الانتقال المجتمعى ومتابعة المخالطين لأنهم الأكثر عرضة للإصابة".

وأوضح فى تصريحات سابقة له، أن عدد الحالات المؤكدة لفيروس كورونا، بلغت 167 ألف حالة، بينهم 81077 حالة كانت في الصين، و86 ألف حالة خارجها، تفاقمت في عدد من الدول الأوروبية، مثل إيطاليا وإسبانيا، بجانب إيران.

وأكد على ضرورة الوعى الشعبى، وأهميته، قائلًا :"نتابع شائعات التواصل الاجتماعى ونصدر تصحيحًا وردودًا على المعلومات المغلوطة".

وفى هذا الصدد، أشاد بالتجربة الصينية في مواجهة والحد من خطر فيروس كورونا، قائلًا إن تجربة الصين فريدة في التاريخ الصحى بأكمله، حيث أجرت حجر صحى لملايين البشر، وطبقته بشكل قوى جدًا وصارم، ومنعت الانتقالات، والعزل كان يتم بشكل إجبارى، مع تطبيق القانون ومساعدة الشعب الصينى، بما ساهم في النجاح، ولذا فإنه لا بد من جهود حكومية مع جهود شعبية.