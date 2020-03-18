هل الأورام الليفية تؤخر فرص حدوث الحمل؟.. الدكتور محمد مختار يجيب

تقرير خاص

تصاب أغلب النساء بالأورام الليفية والتي تكون بعيدة كل البعد عن الأورام السراطنية لكنها تسبب نوع من القلق حول إمكانية تأثيرها على تأخر الحمل.

الدكتور محمد مختار، اخصائي جراحات و مناظير علاج العقم و الحقن المجهري، في مراكز change me المعتمده من DR Z ADVISOR، يوضح في التقرير التالي مدى تأثير الاورام الليفية على فرص حدوث الحمل.

واوضح الدكتور محمد مختار في حديثه لـ "اليوم السابع" ان الاورام الليفية لها اكثر من نوع واكثر من مكان واكثر من حجم، لافتاً ان الاورام الليفية التي تؤخر الحمل لها شكل محدد، وتكون موجودة بجوار تجويف الرحم الذي يحدث به زرع الاجنة، فإذا كان لدي ورم ليفي حجمه كبير ينمو خارج عضلة الرحم لا يؤثر تماما على الحمل، اما اذا كان داخل عضلة الرحم فبالتأكيد سيؤثر على انغراس الاجنة لانه يؤثر على الدورة الدموية المغذية لبطانة الرحم الهامة للغاية في بداية الحمل.



3 معلومات عن عملية استئصال الاورام الليفية بالمنظار

واشار انه عندما نقرر ازالة الورم الليفي يجب ان تتم تلك العملية بحرص شديد، بحيث نبعد تماماً عن تجويف الرحم، وبالطبع عمليات استئصال الاورام الليفية بالمنظار من انجح العمليات التي تتم حاليا، والتي تمكنا من ازالة الورم دون التأثير على اي شىء وتكون عملية سهلة وبسيطة، وتستطيع المريضة العودة الي عملها خلال يوم او يومين على الاكثر.

الجدير بالذكر إن مراكز "change me" معتمده من DR Z ADVISOR العالمية “ وهي عالم ملىء بالجمال ومرتبط بكل التخصصات الطبية التجميلية والصحية بشكل عام , عمل على توصيل الخدمة من الطبيب الماهر الى الجمهور , كما يساعد الجمهور على إيجاد ما يبحثوا عنه بشكل سهل ويسير , حيث يتضمن موقع DR Z ADVISOR خدمات تثقيفية وتدريبية وتوعوية وخدمة الوصول الى المركز الطبى والطبيب المناسب بما يتناسب مع الإمكانيات المادية والمعنوية والجغرافية لكل فرد بحسب إحتياجه ومتطلباته , كما يصل موقع DR Z ADVISOR الطبيب بالجمهور المستهدف من خلال دراسة الواقع ومن خلال بحث الجمهور عن الأطباء .

كما يقدم DR Z ADVISOR كل اساسيات التجميل الجراحية وغير الجراحية بكل ألوان وفنون الطب التجميلى من خلال أساسيات عالم التجميل والجمال الحقيقى , كما يتيح فرصة التعرف على أهم المراكز الطبية العالمية والأطباء المرتبطين بمجال التجميل فى جميع أنحاء العالم وخاصة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفرقيا .

للحجز مع دكتور محمود مختار والتعرف على سيرته الذاتيه:

https://www.drzadvisor.com/dr-muhammad-mukhtar/