نيجيريا تمنع دخول القادمين من 13 دولة لمكافحة كورونا

قال مركز السيطرة على الأمراض في نيجيريا إن الدولة ستمنع، اعتبارا من يوم الجمعة، دخول الوافدين من 13 دولة من الدول الأكثر تضررا بوباء كورونا.

أضاف المركز في تغريدة على تويتر اليوم الأربعاء أن جميع الدول المدرجة في القائمة رُصد بها أكثر من ألف حالة إصابة مؤكدة بالمرض، ومن بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا والصين وإيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية واليابان.

وأردف المركز "نحث مواطنينا على الحد من السفر غير الضروري لهذه الدول"، مضيفا أن الحكومة علقت مؤقتا إصدار جميع التأشيرات التي تُمنح عند الوصول.

وقال مسؤولون في وزارة الصحة النيجيرية اليوم الأربعاء إن نيجيريا رصدت ثماني حالات إصابة مؤكدة بكورونا.

وأغلقت عدة دول أفريقية الحدود وألغت رحلات الطيران وفرضت شروطا صارمة على دخول أراضيها وحجرا صحيا.

وظهر المرض في 26 دولة أفريقية على الأقل وإن كانت وتيرة انتشاره أبطأ مما هي في أوروبا وآسيا.

وقال المركز إن حظر الدخول سيُعمل به لفترة أولية مدتها أربعة أسابيع، وإن أي شخص يصل نيجيريا وسبق له أن زار في الآونة الأخيرة أيا من الدول الثلاث عشرة المذكورة سيخضع لعزل ذاتي وفحص لمدة 14 يوما.