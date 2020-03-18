نقابة الصيادلة تناشد "الصحة" بتسعير الكمامات والمطهرات لمواجهة ارتفاع أسعارها

كتبت آية دعبس

ناشدت النقابة العامة للصيادلة، وزارة الصحة، بسرعة تسعير المستلزمات الطبية المستخدمة لمواجهة فيروس كورونا، مثل الكحول والمعقمات والكمامات ومساحيق النظافة، وذلك لإلزام الجميع بسعر موحد حتى يتثنى معرفة من يقوم باستغلال الأزمة وزيادة الأسعار .

كما طالب النقابة، فى بيان، أصدرته اليوم، الأربعاء، باتخاذ التدابير اللازمة لمنع رفع شركات ومكاتب التوزيع لأسعار هذه المستلزمات ولضمان عدالة التوزيع لتلك المواد اللازمة لمجابهة انتشار فيروس كورونا، وتوفير وسائل حماية للمواطنين لتجنب حدوث اصابات وانتشار العدوى .

وأوضحت النقابة انها تتابع بكل الاهتمام الهجمة المغرضة على صيدليات مصر واتهامهم باستغلال أزمة أقبال المواطنين على شراء المستلزمات الطبية لمواجهة فيروس كورونا ورفع أسعارها، وذلك بعيد تماماً عن الصحة، فالصيادلة غير مسئولين عن تسعير هذه المستلزمات.

لذا تناشد النقابة العامة للصيادلة الجميع بالكف عن ترويج مثل هذه الأقاويل والحد من ذلك بضبط الأسعار، والضرب بيد من حديد على التجار الجشعين الذين يستغلون الأزمة وتشديد الرقابة على السوق لمنع استغلال تجار المستلزمات الطبية للازمة إضافة إلى تكثيف الجهود لتوفير هذه المستلزمات وسد احتياجات السوق.

كانت قد خاطبت نقابة صيادلة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، وذلك لطلب التواصل مع المسئولين وشركات إنتاج وتوزيع المطهرات، والكمامات والقفازات، لقصر توزيع وبيع كل تلك المستلزمات الطبية، من خلال الصيدليات فقط، رأفة بالمواطنين، وعدم التلاعب بأسعارها، موضحه أنه في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، والاحترازات والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الدولة لمقاومة فيروس كورونا، وفى ذات الوقت وفى كل أزمة هناك منتفعون كُثر، ما أن يسمعوا بصيص أزمة حتى يكشروا عن أنيابهم، ويبرزوا كل أسلحة الاحتكار والجشع.